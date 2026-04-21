استشهاد السيّدة رجاء عويس متأثرة بإصابتها بتفجير إسرائيلي بمخيم جنين قبل عامين ونصف

أقرّت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا استشهاد السيّدة رجاء عويس (45 عاما) من مخيم جنين. جاء ذلك إثر إصابة دماغية بليغة وشظايا غيبتها عامين، جراء تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي باب منزلها خلال عدوانه في عام 2023.

استُشهدت، اليوم الثلاثاء، امرأة من مخيم جنين، متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها قبل نحو عامين ونصف، جرّاء تفجير نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه على المخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن السيدة رجاء عويس (45 عاما) استُشهدت في مستشفى ابن سينا، متأثرة بإصابتها بشظايا في الدماغ.

والد الشهيدة رجاء عويس يعرض صورة ابنته الشهيدة عبر هاتفه المحمول

وكانت عويس قد أُصيبت عام 2023 خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، عقب تفجير جنود الاحتلال باب منزلها أثناء مداهمته.

وحينها، أُصيبت الشهيدة عويس بشظايا في الرأس، وبتضرّر في خلايا الدماغ، ودخلت في غيبوبة منذ ذلك الحين، حتى أُقرّت وفاتها، صباح اليوم.

والد الشهيدة رجاء عويس رافق ابنته طيلة فترة مكوثها بالمشفى قبل استشهادها

وقد كانت فترة مكوثها في المشفى، غاية في الصعوبة لدى عائلتها، وبخاصة والدها ووالدتها، اللذين، لم يبرحا المشفى طيلة الفترة كلّها، وكانا قد تحدّثا إلى وسائل إعلام، بأن غرفة المشفى باتت أشبه بمسكنهم، نظرا لأنهما لم يكونا يفارقان ابنتهما.