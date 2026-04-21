استشهاد فتى دهسا بمركبة موكب أوريت ستروك شمال الخليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مركبة تابعة لوحدة أمنية مسؤولة عن حماية كبار المسؤولين الإسرائيليين كانت الضالعة في الحادث، حيث كان الفتى يقود دراجة هوائية قبل إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته.

استشهد الفتى محمد مجدي الجعبري (16 عاما)، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن كان يقود مركبة أمنية إسرائيلية، على الشارع السريع بالقرب من بلدة بيت عينون شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت تقارير فلسطينية وإفادات شهود عيان من مكان الحادث أن الفتى محمد مجدي الجعبري استشهد إثر تعرضه للدهس خلال موكب تابع لوزير بالحكومة الإسرائيلية كان في طريقه إلى القدس المحتلة، ورجحوا أن يكون موكب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

الشهيد الفتى محمد مجدي الجعبري

مكتب بن غفير يزعم: مركبة أمنية ليست تابعة للوزير وسائقها حاول تفادي الحادث

وأصدر مكتب الوزير بن غفير بيانا تعليقا على الحادث الذي وقع صباح اليوم قرب كريات أربع، أكد فيه أن المركبة المتورطة ليست سيارة الوزير، وأنه لم يكن متواجدا في موقع الحادث.

وزعم البيان أن الفتى عبر الطريق عند إشارة ضوئية حمراء، ما أدى إلى وقوع الاصطدام، مشيرا إلى أن حارس الأمن حاول تفادي الحادث قدر الإمكان، لكنه أُصيب خلال الواقعة ويتلقى العلاج في المستشفى، بحسب صحيفة "معاريف".

مركبة حراسة كانت في مهمة لتأمين الوزيرة أوريت ستروك

أفاد مصدر أمني بأن السيارة التي يعتقد أنها ضالعة في الحادث تتبع وحدة حماية أمنية، وكان ركابها في طريقهم لتنفيذ مهمة لتأمين وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، على ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مركبة تابعة لوحدة "مغين" المسؤولة عن تأمين الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، دهست صباح اليوم فتى فلسطينيا على الطريق السريع 60 المؤدي إلى مستوطنة كريات أربع عند مفترق بيت عينون قرب الخليل، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوضحت التقارير أن الفتى كان يقود دراجة هوائية، وأصيب بجروح حرجة جراء الحادث، قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المركبة تعود لطاقم الحماية الخاص بأحد الوزراء المقيمين في مستوطنة في منطقة الخليل.

وأفادت المعطيات الأولية بإصابة سائق المركبة بجروح طفيفة، فيما أظهرت لقطات من موقع الحادث تحطم الدراجة في وسط الطريق، واصطدام سيارة أخرى بعمود لإشارة مرور.

وبحسب الموقع الإلكتروني "واي نت"، فإن المركبة التي اصطدمت بالفتى الفلسطيني تتبع إلى وحدة "مغين" الأمنية التابعة لمكتب رئيس الحكومة، وكانت في مهمة لنقل شخصية محمية وقت وقوع الحادث.

وتلقى مركز الإسعاف “نجمة داود الحمراء” بلاغًا عن الحادث عند الساعة 6:07 صباحا عبر خط الطوارئ 101 في منطقة القدس، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان، وأعلنت وفاة الفتى متأثرا بإصابات متعددة، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وأوضح طاقم الإسعاف الذي وصل إلى المكان أن الفتى عثر عليه ملقى على مسافة من دراجته الكهربائية في منتصف الطريق، وكان فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات خطيرة في أنحاء جسده جراء اصطدامه بمركبة. وأضاف أنه رغم إجراء الفحوصات الطبية، فإن شدة الإصابات حالت دون إنقاذه، ليعلن عن وفاته في المكان.