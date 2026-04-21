حماس: مشاورات مكثفة في القاهرة لتذليل العقبات... سنرد قريبا على مقترحات الوسطاء

حماس تؤكد تعاملها "بإيجابية ومسؤولية" مع مقترحات الوسطاء لتذليل العقبات أمام تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من خطة ترامب، وتعلن استمرار المشاورات مع الفصائل تمهيدًا لتقديم ردها، في ظل مساعٍ لدفع خطة نزع السلاح وإعادة الإعمار رغم تعقيدات التفاوض.

أعلنت حركة حماس، فجر الثلاثاء، أنها أجرت مشاورات مكثفة في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية، مؤكدة تعاملها "بمسؤولية وإيجابية عالية" مع المقترحات المطروحة، واستمرارها في مسار المفاوضات تمهيدًا لتقديم ردها النهائي.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "أجرت العديد من اللقاءات والمشاورات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى (اتفاق شرم الشيخ) والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية من خطة ترامب".

وأضافت أن "الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول"، مشددة على أنها "مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات".

وختمت بالتأكيد على أنها "سوف تقدم ردها على المقترحات المقدمة بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية".

وفق وقت سابق، قال كبير مبعوث ما يُسمى "مجلس السلام" إلى غزة، نيكولاي ملادينوف، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إنه "متفائل إلى حد ما" بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في القطاع، مشيرًا إلى أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت"، في ظل مفاوضات وصفها بأنها "ليست سهلة".

وأضاف أن المجلس أجرى "مناقشات جادة للغاية" مع حركة حماس خلال الأسابيع الماضية، معربًا عن أمله في التوصل إلى "ترتيب يرضي جميع الأطراف... والأهم من ذلك، يرضي سكان غزة"، في إطار الجهود الرامية لتنفيذ خطة تشمل نزع السلاح وإعادة الإعمار.

وتندرج هذه التصريحات في سياق خطة طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أيلول/ سبتمبر الماضي، تقضي بإنشاء ما يُسمى "مجلس السلام" للإشراف على إنهاء الحرب على غزة، قبل أن يتم توسيع نطاقه لاحقًا، رغم عدم انضمام قوى دولية بارزة إليه.

وتنص الخطة، التي حظيت بموافقة إسرائيل وحماس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار، غير أن مسألة نزع سلاح الفصائل لا تزال تمثل نقطة الخلاف الرئيسية التي تعرقل تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال مراحله.