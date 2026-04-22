اقتحامات واعتقالات بالضفة وتشديدات عسكرية لتأمين مسيرة للمستوطنين

تأتي هذه التطورات ضمن تصعيد متواصل يشهده الضفة، يترافق مع استمرار سياسة الاعتقال والإجراءات الميدانية المشددة بحق الفلسطينيين.

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقت مع اعتداءات للمستوطنين وإجراءات عسكرية مشددة وحصار لعدد من البلدات الفلسطينية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت مصادر محلية ونادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وتمركزت في شارع سفيان وسط المدينة، واعتقلت الشاب وائل القوقا بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما طالت الاعتقالات عددا من أفراد عائلته خلال الأيام الماضية.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيسم سليمان رباع من بلدة الفندوقومية جنوب المدينة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، بالتزامن مع حملة مداهمات متواصلة في مناطق عدة من المحافظة.

كما جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي لمدة أربعة أشهر إضافية، في إطار سياسة الاعتقال الإداري المستمرة بحق الفلسطينيين.

وفي السياق الميداني، شدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية عند مداخل عدد من بلدات جنين، من بينها عرابة وعجة وجبع، إضافة إلى محيط مستعمرة “ترسلة”، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين تمتد بين جنين ونابلس.

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصعيدا يوميا في الاقتحامات وحملات الاعتقال، يتخلله تخريب للمنازل وتنكيل بالسكان وفرض قيود مشددة على الحركة.

وبحسب معطيات حقوقية، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى 17 نيسان/أبريل الجاري نحو 9600 أسير، بينهم 83 أسيرة و350 طفلًا، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري.