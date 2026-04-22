شهيد وإصابات واعتقالات بهجمات إرهابية للمستوطنين شرق رام الله

استشهد شاب وأصيب آخرون واعتُقل نحو 30 مواطنًا، إثر هجمات إرهابية للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على دير دبوان ومحيطها شرق رام الله، وسط تصاعد الاعتداءات في المنطقة.

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بالرصاص الحي، واعتُقل نحو 30 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر هجوم نفذه مستوطنون على رعاة أغنام من بلدة دير دبوان شرق رام الله، تزامنًا مع اقتحام جيش الاحتلال للبلدة وإغلاق مداخلها، فيما امتدت اعتداءات المستوطنين إلى بلدات مجاورة وسط حالة من التوتر والخوف بين السكان.

وبحسب ما أفاد رئيس بلدية دير دبوان، فإن شابًا استُشهد جراء هجوم للمستوطنين على رعاة الأغنام، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن برصاص حي في الظهر خلال الهجوم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون توضيح مدى خطورة حالته.

وعُلم أن الشهيد هو الشاب عودة عاطف عودة عواودة (29 عامًا)، الذي استشهد مساء اليوم الأربعاء متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، خلال هجوم للمستوطنين على بلدة دير دبوان شرق رام الله. وأكدت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي استشهاده بعد وقت قصير من وصوله مصابًا برصاصة في الظهر.

الشهيد عودة عواودة

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت أطراف البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم، في حين أغلقت قوات الاحتلال جسر مدخل دير دبوان بالتزامن مع الهجوم، ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة عقب هجوم المستوطنين، وشن حملة اعتقالات طالت نحو 30 مواطنًا، في وقت تحدث شهود عيان عن اندلاع مواجهات بين شبان من البلدة والمهاجمين، عقب اقتحام المستوطنين وإطلاقهم النار.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مساء الأربعاء بلدة مخماس شمال شرق القدس، ما أثار حالة من الخوف بين المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، فيما شهد جبل العاصور قرب قرية كفر مالك شرق رام الله تجمعات كبيرة للمستوطنين، وسط مخاوف من تنفيذ اعتداءات إضافية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد واسع لهجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في بلدات وقرى شرق رام الله، حيث شهدت المنطقة توترًا متكررًا واعتداءات متواصلة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وأضرار في الممتلكات، كان آخرها مقتل فلسطينيين اثنين في قرية المغير، الثلاثاء، برصاص مستوطنين.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1152 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية، في سياق متواصل من الهجمات التي تستهدف البلدات والتجمعات الفلسطينية.