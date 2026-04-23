اعتقالات وتخريب منازل خلال اقتحامات واسعة بالضفة والقدس

تركزت العمليات في الخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم ورام الله، حيث جرى اعتقال عدد من الشبان وتحويل بعض المنازل إلى نقاط احتجاز، إلى جانب إغلاق مداخل بلدات بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية، في سياق تصعيد ميداني متواصل تشهده الضفة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة عسكرية واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم سيدة، إضافة إلى عمليات تفتيش وتخريب داخل منازل الفلسطينيين.

وتركزت الحملة في محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس، طولكرم، ورام الله، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات وقرى عدة، وداهمت منازل سكنية، وأخضعت بعضها لتحقيقات ميدانية بعد تحويلها إلى نقاط احتجاز مؤقتة.

وفي محافظة الخليل، أفاد نادي الأسير باعتقال المحامية سارة أبو صالح بعد مداهمة منزلها في بلدة دورا، جنوب غربي المدينة. كما اعتقل عاطف العواودة من بلدة دير سامت، وسط تقارير محلية تحدثت عن قيام القوات بتخريب محتويات منزله خلال عملية التفتيش.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ماهر عوني طقاطقة ونجليه عوني وشاهر، عقب اقتحام منزلهم في بلدة بيت فجار، جنوبي المدينة.

أما في طولكرم، فقد واصلت القوات عملياتها في بلدة عنبتا، حيث حوّلت أحد المنازل إلى مركز للتحقيق الميداني واحتجاز عشرات الشبان لساعات. كما شهد الحي الشرقي في المدينة اقتحاما جديدا أسفر عن اعتقال الشابين رامي الشامي وعمر الشامي.

وفي نابلس، اقتحمت قوة خاصة شارع سفيان وسط المدينة، وداهمت إحدى البنايات السكنية، ما أدى إلى اعتقال شاب بعد تفتيش دقيق لمنزله وتخريب محتوياته.

كما انسحبت القوات لاحقا من بلدة صرة بعد اقتحام استمر عدة ساعات، تخلله تفجير في المنطقة، واعتقال أربعة شبان هم: أحمد عطا ترابي، إبراهيم خالد أبو حسين، عبد الرحيم محمد غانم، وخالد عماد غانم.

وفي وسط وجنوب الضفة، شملت الاقتحامات قرى المغير ودير سودان في محافظة رام الله، وقرية أرطاس في بيت لحم، حيث جرى اعتقال عدد من المواطنين وتفتيش منازلهم.

كما شهدت عدة مناطق في بيت لحم اقتحامات متزامنة طالت مدن بيت لحم وبيت جالا، وبلدات الخضر، العبيدية، زعترة، دار صلاح، والشواورة، وسط انتشار عسكري واسع وإغلاقات ميدانية.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مداخل عدد من البلدات بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية، خاصة في محيط محافظتي سلفيت ونابلس، ما أدى إلى تقييد حركة الفلسطينيين والتنقل بين المناطق.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة اقتحامات واعتقالات متواصلة تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية، تترافق مع عمليات تفتيش واسعة، وتخريب للمنازل، واعتداءات متكررة على السكان خلال المداهمات الليلية والفجرية.