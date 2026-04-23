16 شهيدًا برصاص مستوطنين منذ بداية العام: فرض طوق على مادما جنوب نابلس

جيش الاحتلال يفرض طوقًا على قرية مادما جنوب نابلس عقب إلقاء حجارة على مركبات مستوطنين، بالتزامن مع اقتحام المدينة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام، ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا بينهم طفل في الضفة.

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طوقًا على قرية مادما جنوب نابلس، بذريعة إلقاء حجارة على مركبات مستوطنين على طريق رئيسي في المنطقة، ما أدى إلى إصابة مستوطن بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن في بيان رسمي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "فلسطينيًا ألقى حجارة باتجاه مركبات كانت تسير على طريق مركزي"، مضيفًا أن "مدنيًا إسرائيليًا أُصيب بجروح طفيفة وتلقى العلاج في المكان"، وأن القوات بدأت عمليات تمشيط بحثًا عن المنفذ.

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض طوق أمني على قرية مادما جنوب نابلس، في وقت اقتحم مستوطنون أطراف القرية بالتزامن مع دخول قوات الاحتلال إلى المنطقة، وفق مصادر محلية، وسط تحذيرات من تهديدات باعتداءات على الأهالي.

بالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس من جهة حاجز دير شرف غربًا، حيث أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية دخلت المدينة وتوجهت نحو حي رفيديا.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 16 مواطنًا استشهدوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري، بينهم طفل يبلغ 13 عامًا، وآخرون من فئات عمرية مختلفة.

وكان الشاب عودة عاطف عواودة (25 عامًا) قد استشهد، أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص أطلقه مستوطنون خلال هجوم على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

كما استشهد، الثلاثاء، الطفل أوس حمدي النعسان (14 عامًا) والشاب جهاد مرزوق أبو نعيم (32 عامًا) في بلدة المغير شمال شرق رام الله، برصاص مستوطنين، إلى جانب الطفل محمد مجدي الجعبري (16 عامًا) الذي قضى بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن في الخليل.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سُجّل خلال شهر آذار/ مارس الماضي 1819 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون، بينها 1322 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و497 اعتداء نفذها المستوطنون.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل (321 اعتداء)، تلتها نابلس (315)، ثم رام الله والبيرة (292)، والقدس (203)، في مؤشر على تصاعد الاستهداف في هذه المناطق.