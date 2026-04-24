مصرع رجلين وإصابة 7 آخرين في تصادم مروّع على شارع 60 جنوب نابلس

لقي رجلان في الأربعينيات من عمريهما مصرعيهما فجر اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم مروّع بين سيارتين على شارع 60 قرب تقاطع "راحليم" في الضفة الغربية، فيما أُصيب سبعة آخرون بجروح طفيفة، وسط مشاهد وصفتها طواقم الإسعاف بالقاسية.

من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي رجلان في الأربعينيات من عمريهما مصرعيهما فجر اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم عنيف بين سيارتين خاصتين على شارع 60 الاستيطاني، بالقرب من تقاطع "راحليم" في الضفة الغربية.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" أنها أعلنت وفاة الرجلين في مكان الحادث، بعد أن عُثر عليهما فاقدي الوعي، دون نبض أو تنفس، وقد تعرضا لإصابات بالغة، خاصة في منطقة الرأس.

وبحسب المعطيات، ورد بلاغ إلى مركز الطوارئ 101 في الساعة 1:38 فجراً حول وقوع الحادث، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان، لتجد إحدى المركبتين وقد تحطمت بشكل شبه كامل، فيما كان أحد الضحيتين عالقاً داخلها.

وفي سياق متصل، أُصيب سبعة فلسطينيين بجروح وُصفت بالطفيفة، حيث تلقوا العلاج الأولي في موقع الحادث، قبل أن تقوم طواقم الهلال الأحمر بإجلائهم إلى الأراضي الفلسطينية لاستكمال العلاج.

ووصف المسعف دور تزابري، من "نجمة داود الحمراء"، المشهد قائلاً: "رأينا سيارة محطمة تماماً، وبداخلها رجلان في الأربعينيات من عمريهما، فاقدان للوعي، بلا نبض ولا يتنفسان، وقد أصيبا بجروح خطيرة، فيما كان أحدهما محاصراً داخل المركبة".