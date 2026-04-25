انطلاق الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وغزة

فتحت مراكز التصويت، صباح السبت، في كافة مناطق الضفة الغربية ووسط قطاع غزة أمام الناخبين الفلسطينيين لانتخاب المجالس البلدية في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب على غزة.

وبدأت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا بتوقيت القدس على أن تنتهي عند الساعة الخامسة مساء. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات إنه يحق لنحو مليون ونصف المليون فلسطيني الإدلاء بأصواتهم.

وكانت قد أفادت لجنة الانتخابات المركزية في الأراضي الفلسطينية، أمس الجمعة، باستكمال جميع الترتيبات ليوم الاقتراع المقرر اليوم السبت، في الضفة الغربية المحتلة، ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت اللجنة، في بيان، أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً، لاستقبال أكثر من مليون ناخب وناخبة في الهيئات المحلية التي تشملها الانتخابات، داعية المواطنين إلى التوجه المبكر لتجنب الازدحام في ساعات المساء.

وشددت اللجنة على أن الاقتراع يتم بشكل شخصي باستخدام الهوية الفلسطينية، وبآلية تصويت تعتمد اختيار قائمة واحدة فقط داخل المجالس البلدية، إضافة إلى تحديد عدد من المرشحين داخل القائمة.

وأوضحت أنها اعتمدت إجراءات خاصة لضمان سرية الاقتراع، من بينها منع إدخال الهواتف النقالة إلى داخل مراكز التصويت، إضافة إلى استثناء استخدام الحبر الانتخابي في الضفة الغربية، وتسهيل إجراءات اقتراع كبار السن وذوي الإعاقة عبر مرافقين من اختيارهم.

اللجنة أشارت إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا صباح السبت، لإعلان كل ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية، والرد على استفسارات الصحافيين.

ولفتت إلى أنها ستعلن على مدار يوم الاقتراع كل 3 ساعات نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.

وأضافت اللجنة أنها ستعقد في اليوم التالي مؤتمرا صحافيا لإعلان النتائج.

ويشارك في هذه الانتخابات نحو مليون و40 ألف ناخب وناخبة (67 بالمئة من سجل الناخبين)، في عملية تجري لأول مرة منذ 22 عاما في دير البلح، في دلالة سياسية على محاولة الحفاظ على وحدة النظام الإداري الفلسطيني رغم الانقسام الجغرافي والسياسي المستمر منذ 2007.

وتُجرى الانتخابات بدير البلح لكونها من أقل المدن تضررا نسبيا في القطاع جراء الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وستُجرى الانتخابات في 1922 محطة اقتراع، داخل 491 مركزا، بمشاركة أكثر من 10 آلاف موظف.

وسيتم حسم 197 هيئة محلية بالتزكية، فيما لم تسجل أي قوائم أو مرشحين في 40 هيئة أخرى، ما يعكس تفاوتا كبيرا في مستوى التنافس.