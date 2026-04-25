جيش الاحتلال يستنفر في مخيم جنين بعد نجاح دخول فلسطينيين إلى المخيم رغما عن الحصار العسكري

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع ما وصفته بـ"حدث أمني استثنائي" في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد نجاح عشرات الفلسطينيين بالدخول للمخيم رغم الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال منذ أشهر بعد أن أفرغه من سكانه.

وبحسب الإذاعة، فإن نحو 30 فلسطينيًا تمكنوا من اجتياز الحواجز العسكرية التي نصبها جيش الاحتلال، والدخول من مدينة جنين إلى داخل المخيم، الذي تقول سلطات الاحتلال إنه "منطقة عسكرية مغلقة" وتسيطر عليه قواتها منذ كانون الثاني/ يناير 2025، بعد تهجير سكانه ومنع عودتهم إليه.

وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال رصدت عملية التسلل، وأطلقت طائرة مسيّرة لتنفيذ عمليات تمشيط في المنطقة، قبل أن تعتقل 6 فلسطينيين بزعم أنهم دخلوا إلى المخيم، مشيرة إلى أنهم لم يكونوا مسلحين.

وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي بحسب تقديرات الجيش أن نحو 20 فلسطينيًا آخرين ما زالوا داخل المخيم ولم يتم اعتقالهم حتى الآن، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، بينها وحدتان من حرس الحدود الإسرائيلي، لمواصلة عمليات البحث والتمشيط.

وأشارت الإذاعة إلى أن الحدث لا يزال مستمرا.