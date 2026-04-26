لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن النتائج النهائية للمحليات 2026

لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن النتائج النهائية للانتخابات المحلية في الضفة ودير البلح، بمشاركة 522 ألف ناخب وفوز 197 هيئة بالتزكية، مع تسجيل 56% نسبة اقتراع في الضفة و23% في دير البلح، وسط تأكيد نزاهة العملية رغم الظروف المعقدة والتحديات.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، النتائج النهائية للانتخابات المحلية 2026، التي جرت في 183 هيئة محلية في الضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، متضمنة عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة رامي الحمد الله في البيرة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، قال فيه إن العملية الانتخابية أُنجزت "بنزاهة وشفافية" رغم إجرائها في ظروف "معقدة للغاية"، على حد تعبيره.

وأوضح الحمد الله أن قانون الانتخابات الجديد طُبّق لأول مرة، وشمل "نظام القائمة المفتوحة والنظام الفردي"، ما استدعى "برامج توعية واسعة وتدريب آلاف المدربين" لضمان نجاح العملية.

وفي ما يتعلق بانتخابات دير البلح، قال إن اللجنة تعاملت مع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة، رغم التحديات، مشيرًا إلى أن عدم السماح بإدخال المواد الانتخابية شكّل إحدى أبرز الصعوبات.

وأضاف أن أبناء القطاع تمكنوا من "طباعة أوراق الاقتراع والصناديق بجهود محلية"، ما أتاح إجراء الانتخابات في المدينة رغم القيود المفروضة.

وبيّن أن نسبة التصويت في دير البلح بلغت 23%، مرجعًا ذلك إلى "الاعتماد على سجل مدني غير محدث"، في ظل وجود آلاف الشهداء ونزوح عائلات كاملة من المدينة.

وأعرب عن أمله بإجراء الانتخابات في وقت قريب في هيئات محلية أخرى داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن نجاح تجربة الاقتراع في دير البلح يمثل "رسالة سياسية تؤكد وحدة الوطن جغرافيا".

وأشار إلى أن هذه التجربة تعكس إمكانية إجراء الانتخابات العامة، "بما فيها الرئاسية والتشريعية في مختلف الأراضي الفلسطينية"، رغم التحديات القائمة.

ووجّه الحمد الله الشكر إلى كافة مكونات العملية الانتخابية، بدءًا من "الرئيس محمود عباس الذي شارك بالاقتراع في البيرة"، ورئيس الوزراء، وصولًا إلى الوزارات والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام والمراقبين.

وأوضح أن عدد الناخبين المقترعين بلغ نحو 522 ألف ناخب، فيما فازت 197 هيئة محلية بالتزكية، وبلغت نسبة الاقتراع في الضفة الغربية 56%.

وأشار إلى أن هذه النسبة تُقارن بـ53.7% في انتخابات 2012، و53.8% في 2017، و58% في 2022، ما يعكس تقاربًا في نسب المشاركة عبر الدورات المختلفة.

ولفت إلى أن محافظة سلفيت سجلت أعلى نسبة اقتراع بلغت 71%، فيما سجلت دير البلح أدنى نسبة بواقع 23%.

وأضاف أن نسبة الأوراق الباطلة بلغت 4%، مقابل 1% أوراق بيضاء، و95% أوراق صحيحة، مشيرًا إلى أن انخفاض الباطلة يعود إلى "حملات التوعية المكثفة".

كما بيّن أن نسبة تمثيل النساء بين الفائزين بلغت 33%، في مؤشر على اتساع المشاركة النسوية في المجالس المحلية.

من جهته، قال رئيس الوزراء، محمد مصطفى، إن وزارة الحكم المحلي "ستقوم بدعم المجالس المنتخبة لتقديم أفضل الخدمات"، مشددًا على أهمية تعزيز أداء الهيئات المحلية.