اعتقالات بالضفة والقدس وإخلاء عائلات من مخيم قلنديا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اقتحامات ومداهمات مكثفة تركزت بشكل خاص في مخيم قلنديا للاجئين، وسط عمليات تفتيش للمنازل واحتجاز للسكان لساعات طويلة والتحقيق معهم ميدانيا، إضافة إلى مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء استخدام الغاز.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وداهمت عشرات المنازل، تزامنا مع حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان، من بينهم: جهاد مناصرة، محمود عزات، أحمد مطير، جمال عمار، محمد أبو غوش، إيهاب الشوعاني، حسن زيادة، ياسر نافع، عامر البدري، سامر البدوي، ومحمد مازن شحادة.

كما أشار مركز قلنديا الإعلامي إلى أن القوات أجبرت 12 عائلة على إخلاء منازلها داخل المخيم، وحولت أحد المباني إلى ثكنة عسكرية، معلنة أن الاقتحام قد يستمر 24 ساعة.

وفي سياق متصل، اعتقل الأسيران المحرران مجد وأحمد أبو غربية من بلدة الرام شمال القدس.

وفي نابلس، نفذت القوات اعتقالات طالت عددا من الشبان، بينهم محيي السمنة من شارع 10، وجواد قاطوني من مخيم العين، إلى جانب أربعة شبان من منطقة بلاطة البلد.

وفي الخليل، اعتُقل نائب رئيس بلدية دير سامت عاطف عواودة بعد اقتحام منزله، كما اعتُقل ثلاثة أطفال في بلدة بيت أمر، تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما.

وفي محافظة بيت لحم، شملت الاعتقالات أربعة أشخاص من مناطق مختلفة، بينهم مصاب سابق برصاص الاحتلال، فيما شهدت محافظة جنين اقتحامات لقرية العرقة وبلدة يعبد ومداهمات لمنازل السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تتخللها اعتداءات وتخريب للمنازل وتوتر متصاعد في مختلف المناطق.