إصابات واعتقالات بالضفة واقتحامات الاحتلال تتواصل شمال القدس لليوم الثاني

تشهد الضفة والقدس تصعيدا ميدانيا متواصلا، مع اتساع نطاق الاقتحامات والاعتقالات وفرض قيود مشددة على الحركة، في ظل عمليات عسكرية متزامنة تشمل مداهمات للمنازل وتحويل بعضها إلى نقاط عسكرية، وتزايد اعتداءات المستوطنين.

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات الليلة الماضية وفجر وصباح الثلاثاء، من اقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في عمليات تخللتها اعتقالات واسعة وتحويل منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية، إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال فرض حصار مشدد وشن اقتحامات في مناطق شمال القدس، حيث داهمت بلدتي عناتا وكفر عقب، إضافة إلى مخيمي قلنديا وشعفاط، وسط تعزيزات عسكرية مكثفة.

كما وسعت القوات اقتحامها لمخيم قلنديا، وأجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بالتوازي مع تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في المنطقة، في إطار تصعيد ميداني متواصل يشمل عدة مناطق في القدس والضفة الغربية.

وأصيب فتى فلسطيني واعتقل طفل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة، حيث استخدمت القوات الرصاص الحي خلال الاشتباكات التي شهدها المخيم.

وفي تطور متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الفلسطينيين وعرقلت حركة مركباتهم في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، في إطار إجراءات ميدانية مشددة.

كما انطلقت مسيرة للمستوطنين من منطقة "عيون أبو سيف" باتجاه "افقيقيس" غرب مدينة دورا، تحت حماية قوات الاحتلال، في ظل تصاعد نشاط المستوطنين في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين وبلدتي الرام وكفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة منذ أكثر من 24 ساعة، في عملية عسكرية متواصلة رافقها اعتقالات واسعة ومداهمات للمنازل وتخريب للممتلكات.

وأفادت محافظة القدس أن الاقتحام مستمر منذ ساعات الفجر الأولى، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش شملت عشرات المنازل، وأجبرت سكان بعضها على الإخلاء قبل تحويلها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع انتشار مكثف للقوات وتحليق طائرات مسيّرة في الأجواء.

وأسفر التصعيد عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وآخرين جراء الاعتداء بالضرب، إضافة إلى تسجيل عشرات حالات الاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز داخل الأحياء السكنية، وسط استخدام مكثف للرصاص الحي.

كما شنت القوات حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 35 فلسطينيا، إلى جانب احتجاز عشرات آخرين، وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية داخل المنازل، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة داخل المناطق المستهدفة نتيجة إغلاق الطرق والمداخل.

وفي موازاة ذلك، أصدرت قوات الاحتلال إخطارات بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية في محيط الاقتحام، في تصعيد متزامن مع العمليات العسكرية الجارية في شمال القدس.

وأكدت محافظة القدس أن الاقتحام لا يزال مستمرًا حتى الآن مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية، محذرة من تداعيات خطيرة للتصعيد، وداعية إلى تدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق السكان المدنيين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار موجة التصعيد في الضفة الغربية، حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي 103 حالات اعتقال، و175 عملية اقتحام للمدن والبلدات، إلى جانب تدمير 26 منشأة وممتلكا، وفرض قيود مشددة عبر الحواجز والإغلاقات.

كما تشير الإحصاءات إلى تنفيذ 1819 اعتداء خلال شهر مارس، بينها 1322 اعتداء من قبل قوات الاحتلال و497 اعتداء نفذه المستوطنون، في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الانتهاكات ضد الفلسطينيين.