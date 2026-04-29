اقتحامات ومواجهات بالضفة واعتقال العشرات بينهم أسرى محررون

اندلعت مواجهات في عدد من المناطق أسفرت عن إصابات ميدانية، فيما تواصلت في المقابل حالات التصدي الشعبي لاعتداءات المستوطنين في مواقع متفرقة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في عدد من المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق واعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون وسيدة، إلى جانب اقتحام منازل وتفتيشها والاعتداء على سكانها.

وفي جنين، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وداهمت عددا من المنازل حتى ساعات الصباح، واعتقلت أربعة فلسطينيين على الأقل، بينهم الأسير المحرر عز الدين أبو معلا ووالدته سناء زكارنة.

وفي طولكرم، اعتقل الأسير المحرر تيسير الجابر والشاب سليم صلاح علارية بعد مداهمة منزليهما في ضاحية اكتابا، فيما شهدت قلقيلية اعتقال الأشقاء سامي ولؤي وهاني جمعة ونجله براء خلال اقتحام بلدة كفر قدوم.

كما طالت الاعتقالات بلدة سلواد شمال شرق رام الله، حيث اعتقل والد وشقيقا الشاب عبد الحليم روحي حماد الذي استشهد فجر اليوم، وسط روايات محلية عن إطلاق نار داخل منزل العائلة خلال الاقتحام.

وفي الخليل، نفذت القوات حملة واسعة في بلدة بيت أمر أسفرت عن اعتقال سبعة فلسطينيين، بينهم ياسين عادل زعاقيق وقسام غازي عادي وآخرون، إضافة إلى اقتحام مخيم العروب واعتقال الشاب أكرم خليل غوانمة بعد تفتيش منزله.

ميدانيا، اندلعت مواجهات في مخيم العروب أدت إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في ساقه، نقل على إثرها إلى المستشفى ووُصفت حالته بالمتوسطة.

في المقابل، أفاد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) بتواصل عمليات المقاومة في الضفة خلال 48 ساعة، حيث تم رصد نحو 17 حالة اشتباك أو تصد لاعتداءات المستوطنين في عدة مناطق، شملت إلقاء حجارة ومواجهات مباشرة في مواقع متفرقة من القدس ورام الله ونابلس والخليل وبيت لحم.