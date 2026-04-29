شهيد وجريح في سلواد وإصابة جنديين إسرائيليين طعنا

شهدت بلدة سلواد شمال شرق رام الله تصعيدا ميدانيا مع اقتحام قوات إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر، في وقت أُصيب فيه جنديان إسرائيليان خلال عملية طعن داخل البلدة.

استشهد فلسطيني وأصيب آخر فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوة من الجيش الإسرائيلي أثناء مداهمة بلدة سلواد شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأسفرت المواجهات أيضا عن إصابة جنديين إسرائيليين.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الشاب عبد الحليم روحي حماد استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، عقب اعتقاله في بلدة سلواد.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صباح الأربعاء، إصابة جنديين في عملية طعن داخل البلدة، مضيفا أنه "تم قتل فلسطيني واعتقال آخر بعد تنفيذهما عملية طعن ضد جنود" خلال العملية.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب حماد استشهد برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن في بلدة سلواد، أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين.

وبحسب المصادر، كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة فجر الأربعاء ونفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهات عنيفة في ساعات الصباح.

وأوضحت أن القوات اعتقلت والد وشقيق الشهيد عقب مداهمة منزل العائلة، تزامنا مع إعلان إضراب شامل في البلدة حدادا على استشهاده.

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد ومنعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه ونقله إلى المستشفيات.

وفي السياق ذاته، أغلقت القوات بوابة سلواد العسكرية وعددا من الحواجز المحيطة، إضافة إلى إغلاق حاجزي “عطارة” و"عين سينيا" شمال محافظة رام الله والبيرة، ما أدى إلى تشديد القيود على حركة التنقل في المنطقة.