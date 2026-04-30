اعتقالات وإصابات خلال مداهمات الاحتلال بالضفة والقدس

تخلل حملة الاقتحامات مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش وتخريب، إضافة إلى مواجهات أسفرت عن إصابات بينها إصابة بالرصاص الحي قرب القدس. وتركزت الاعتقالات في نابلس ورام الله وبيت لحم، وسط تصعيد ميداني متواصل في عدة مناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات أدت إلى إصابات وحالات اختناق بالغاز، إلى جانب اعتقال عشرات الفلسطينيين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بسكانها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الحفيظ أبو مسلم بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة، كما اعتقلت الشقيقين وائل ونائل القوقا من وسط المدينة، إضافة إلى الشاب زيد الفاخوري.

وفي قرية تلفيت جنوب نابلس، نفذت القوات عمليات تفتيش واسعة وتخريب للممتلكات، أسفرت عن اعتقال ثلاثة شبان.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت شابا لم تعرف هويته، فيما اعتقلت في بيت لحم الشاب أشرف أبو يابس بعد مداهمة منزله في مخيم الدهيشة. كما شهدت قلقيلية اقتحاما من المدخل الشرقي دون تسجيل اعتقالات.

وفي القدس المحتلة، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال طالت أسرى محررين وشبانا من عدة أحياء وقرى، وسط نقل المعتقلين إلى مراكز تحقيق إسرائيلية واندلاع مواجهات في بعض المناطق.

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في بلدة الرام شمال القدس، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه عمال قرب جدار الفصل، وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي نقلت المصاب إلى المستشفى.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة عمليات يومية تنفذها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس، تترافق مع حملات اعتقال ومداهمات وتفتيش للمنازل.