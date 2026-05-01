إرهاب المستوطنين بالضفة: عشرات المصابين في برقة وإحراق مركبات وسرقة معدات زراعية

أصيب عشرات المصلين بالاختناق إثر إطلاق مستوطنين وقوات الاحتلال الغاز السام تجاه مسجد بقرية برقة. وشهدت الضفة سلسلة اعتداءات شملت إحراق مركبات بالخليل وضرب شبان بطوباس، وسط تصاعد الهجمات الاستيطانية التي خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين.

أُصيب عشرات المُصلّين بحالات اختناق، جراء استنشاق غاز أطلقه مستوطنون بلباس الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوات الاحتلال على مسجد قرية برقة شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأصيب أحد الأهالي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام باتجاه مسجدها أثناء خروج الأهالي من صلاة الجمعة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق.

فيديوهان من برقة في الضفة الغربية، حيث أُصيب عشرات الأهالي خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على الأهالي والمصلين، بأحد المساجد.



وأضافت أن جيش الاحتلال احتجز عددا من الشبان والأطفال في القرية، ولم يعرف مصيرهم إن كان اعتقالا أم استجوابا.

وأكّدت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر محلية، "إصابة مُصلّين فلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق غاز أطلقه مستوطنون بلباس الجيش الإسرائيلي على مسجد قرية برقة شرقي رام الله وسط الضفة".

مستوطنون يعتدون على أحد الأهالي ويحرقون آلياته في الخليل

وهاجم مستوطنون، الجمعة، أحد الأهالي في منطقة واد الرخيم بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا مركبته وحفارا في ملكيته.

مستوطنون يهاجمون الأهالي ويحرقون مركبة وجرافة في منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة "سوسيا"، اعتدوا على الفلسطيني أحمد نصر عربد الدعاجنة، قبل أن يقدموا على إحراق مركبته، إضافة إلى إحراق حفّار، ما أدى لأضرار مادية.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية في جنوب الخليل.

إصابتان باعتداء مستوطنين شرق طوباس

وأصيب، اليوم الجمعة، شابان باعتداء مستوطنين شرق مدينة طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في طوباس، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين باعتداء بالضرب المبرح من قبل مستوطنين في عقبة تياسير شرق طوباس.

مستوطنون يهاجمون الأهالي في اللبن الشرقية

وهاجم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، الأهالي وحاولوا إحراق مركبتهم، في اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين، هاجموا عددا من الأهالي خلال قيامهم بفلاحة أرضهم في منطقة "واد الشاعر" شمال القرية، وحاولوا إحراق مركبتهم، قبل أن يتصدى لهم السكان، ويجبرونهم على المغادرة.

منْع المزارعين من الوصول إلى حقولهم جنوب الخليل

عمد مستوطنون مسلّحون، اليوم الجمعة، إلى سرقة خيمة وأدوات زراعية، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى حقولهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة، بأن مجموعة من المستوطنين من البؤرة الاستيطانة المقامة على أراضي الأهالي، فككوا خيمة للمواطن فريد أبو علي في منطقة واد الجوايا بمسافر يطا وسرقوها، إضافة إلى سرقة أدوات زراعية أخرى.

وفي منطقة حوارة منع مستوطن مسلح المزارع عادل حمامدة وعائلته من الوصول إلى حقولهم، وحصاد محاصيلهم الزراعية، متوعدا إياهم بالترحيل القسري عن أراضيهم في تلك المنطقة.

وفي السياق ذاته، اعتدى مستوطنون مسلحون على أراضي وحقول الأهالي في قرية البرج جنوب غرب الخليل، وأطلقوا قطعان أبقارهم فيها، بعد أن منعوا أصحابها من الوصول اليها.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.