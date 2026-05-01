إلغاء فعاليات يوم العمال في فلسطين وسط أزمة بطالة خانقة

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلغاء جميع الفعاليات المقررة بمناسبة يوم العمال العالمي، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات مئات آلاف العمال دون مصدر دخل.

وأوضح الاتحاد أن القرار يأتي في ضوء "ظروف استثنائية" يعيشها العمال الفلسطينيون، مشيرًا إلى أن نحو 550 ألف عامل فقدوا أعمالهم، فيما وصلت البطالة إلى نحو 85% في قطاع غزة و38% في الضفة الغربية.

وأضاف أن مئات الآلاف من العمال حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استنزاف مدخراتهم وتدهور أوضاعهم المعيشية، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات وتراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة.

وأكد الاتحاد أن إلغاء الفعاليات يهدف إلى تحويل مناسبة الأول من أيار إلى محطة للتأكيد على الحقوق العمالية بدلًا من الاحتفال، في ظل ما وصفه بأزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.