القدس المحتلة: 8 محاولات لإدخال القرابين إلى الأقصى وتحذير من تصعيد باقتحامات المستوطنين

حاول المستوطنون اقتحام باحات الأقصى وإدخال القرابين 8 مرات منذ مطلع العام الجاري وهو أعلى عدد منذ العام 1967، وحذرت محافظة القدس المحتلة من مناسبتين بالغتي الخطورة يتوقع أن تشهدا تصعيدا إضافيا.

قالت محافظة القدس، إن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الأخيرة يشكل تصعيدا خطيرا وممنهجا من قبل جماعات المستوطنين المتطرفة، التي تحاول فرض وقائع جديدة داخل باحات المسجد، عبر إدخال ما يسمى "القرابين الحيوانية" وتكثيف الاقتحامات تحت غطاء المناسبات الدينية التوراتية والسياسية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأشارت إلى أن عدد محاولات إدخال القرابين أو الوصول بها إلى محيط المسجد الأقصى ارتفع إلى ثماني محاولات موثقة منذ بداية العام خلال موسمي "عيد الفصح الأول والثاني"، وهو أعلى عدد يُسجّل منذ عام 1967، فيما تمكن المستوطنون في ثلاث مناسبات من الوصول بالقرابين إلى المداخل القريبة من المسجد الأقصى قبل منعهم من استكمال محاولاتهم.

ولفتت محافظة القدس إلى أن عام 2025 شهد ثلاث محاولات لإدخال قرابين حيوانية إلى المسجد الأقصى، منها محاولتان لذبح القرابين بعد إدخالها، إضافة إلى محاولة ثالثة تم خلالها إدخال لحم قربان ملطخ بالدم.

وحذرت محافظة القدس من مناسبتين بالغتي الخطورة خلال الفترة القادمة، يُتوقع أن تشهدا تصعيدًا إضافيًا في محاولات الاقتحام والطقوس داخل المسجد الأقصى، وهما: الجمعة 15 أيار/ مايو الجاري التي تصادف ما يسمى "يوم القدس"، وهو ذكرى استكمال احتلال القدس عام 1967، وتعد من أخطر المناسبات من حيث حجم الاقتحامات ومحاولات استعراض "السيادة" داخل المسجد الأقصى.

ويوم الجمعة 22 أيار/ مايو 2026، الذي يصادف ما يسمى "عيد الأسابيع" التوراتي، وما يسبقه من اقتحام تعويضي متوقع يوم الخميس 21 أيار/ مايو، وهي مناسبات تستغل عادة لتكثيف الاقتحامات ومحاولات إدخال مواد وقرابين نباتية وحيوانية إلى المسجد.

ودعت محافظة القدس إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى بشكل دائم، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المحاولات، وتعزيز صمود المقدسيين داخله في ظل هذا التصعيد المتسارع. وشددت على ضرورة إبقاء قضية المسجد الأقصى في صدارة الاهتمام الإعلامي المحلي والدولي، وعدم السماح بتهميش ما يجري فيه، في ظل انشغال العالم بقضايا متعددة، وهو ما تحاول جماعات المستوطنين استغلاله لتمرير مزيد من الانتهاكات دون تغطية أو متابعة كافية.