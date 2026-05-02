مستوطنون يهاجمون فلسطينيين ومزارع بالضفة وقوات الاحتلال تنفذ اعتقالات في طولكرم

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، اليوم السبت، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها اعتداءات على مواطنين وممتلكات وأراضٍ زراعية، إلى جانب عمليات دهم واعتقال في طولكرم.

وفي الخليل، أُصيب مواطنان بينهما مسنة (71 عاما)، جراء اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة جبل جالس شرق المدينة، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني. ويأتي ذلك في ظل اعتداءات متواصلة يتعرض لها الأهالي في المنطقة من قبل مستوطني مستعمرة حفات جال المقامة بمحاذاة المنطقة.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون مزارع لتربية الدواجن بين بلدتي قصرة وجالود، بحسب ما قاله رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي، مشيرا إلى أن الأهالي تصدوا للهجوم، فيما اندلعت مواجهات في المنطقة، أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع عقب اقتحام قوات الاحتلال للمكان.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اعتدى مستوطنون من مستعمرة كرمئيل والبؤر الاستيطانية المحيطة بها على أراضي المواطنين، حيث أطلقوا مواشيهم في الأراضي الزراعية واقتلعوا وكسروا نحو 30 شجرة زيتون في خربة "رجوم إعلي"، تعود ملكيتها للمواطن محمود إبراهيم العدرة، وفق ما أفاد به الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أطلق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مواشيهم في أراضي المواطنين بمنطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال شرق الخليل، ما أدى إلى تدمير مزروعات المواطنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من مدينة طولكرم، بعد مداهمة منزليهما في محيط مخيم نور شمس شرق المدينة، وهما الأسير المحرر حازم واصف العجوز، ونيّاز جابر "زنديق" (42 عاما).