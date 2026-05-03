اقتحامات واعتقالات بالضفة وتحويل عشرات المنازل لثكنات عسكرية

سجلت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، في وقت تواصل فيه القوات مداهمة بلدات وقرى متفرقة واعتقال عدد من السكان بينهم صحhفية ومسؤول محلي منتخب.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متعددة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق نتيجة استخدام الغاز السام.

كما رافقت الحملة عمليات اعتقال واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى اقتحام منازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي تفاصيل الاقتحامات، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمزة منذر حناني وهيثم أحمد الصالح خلال اقتحام قرية عرانة شمال شرق جنين.

كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت الشقيقين إسلام دغلس وعبد الله دغلس، إضافة إلى مصادرة أربعة غزلان بعد مداهمة منزلهما، إلى جانب اقتحام منزل آخر في البلدة.

وفي محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة صيدا شمال المدينة، وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية.

أما في بيت لحم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة واعتقلت الصحافية إسلام عمارنة (31 عاماً) من المخيم، إضافة إلى فايز محمد ربايعة من بلدة العبيدية شرقا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

ويذكر أن ربايعة كان قد أصيب مؤخرا برصاص الاحتلال أثناء محاولته الوصول إلى عمله في القدس.

كما شهدت عدة بلدات أخرى اقتحامات دون تسجيل اعتقالات، شملت بيت ساحور، زعترة، الخضر، تقوع، بيت فجار، حرملة، وأبو انجيم.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أمين الحروب، المرشح الفائز في انتخابات بلدية دير سامت، وذلك بعد أيام من إجبار مرشح آخر فائز في البلدة، عاطف العواودة، على الاستقالة.

كما اعتقل شاب من المنطقة الجنوبية في الخليل، وتزامن ذلك مع مداهمات لعدة منازل في بلدتي سعير والشيوخ شمال المدينة.

وامتدت الاقتحامات أيضا إلى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وبلدة دير جرير شمال شرق رام الله، إضافة إلى مداهمة منزل في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام ومداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في ظل تصاعد الاعتقالات والانتهاكات بحق الفلسطينيين.