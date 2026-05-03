رام الله: مستوطنون يقتلعون 1000 شجرة زيتون في ترمسعيا

يأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد الهجمات التي تستهدف الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، وسط منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتكرار عمليات التخريب خلال الفترة الأخيرة.

أقدمت مجموعة من المستوطنين، الأحد، على اقتلاع وتخريب ما لا يقل عن 1000 شجرة زيتون في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ضمن اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية في المنطقة.

وأوضح عضو المجلس البلدي في ترمسعيا، عبدالله عواد، أن المستوطنين اقتحموا منطقة السهل فجرا برفقة جرافة قادمة من مستوطنة "شيلوا"، وقاموا بتجريف أراض زراعية واقتلاع أشجار زيتون مثمرة مزروعة منذ سنوات على مساحة تقدر بنحو 50 دونماً، وتعود ملكيتها لعائلات من البلدة.

وأشار عواد إلى أن السهل يتعرض منذ نحو ثلاث سنوات لهجمة استيطانية متصاعدة، تتضمن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واقتلاع الأشجار بشكل متكرر.

ولفت إلى أن المستوطنين اقتلعوا ما يقارب 25 ألف شجرة زيتون خلال هذه الفترة، في ظل غياب قرارات عسكرية رسمية أو إجراءات مصادرة.

كما أكد أن المنطقة، التي تعد من أهم السلال الزراعية في البلدة وتبلغ مساحتها نحو 6 آلاف دونم، يتعرض جزء كبير منها للاعتداءات اليومية، ما يهدد مصادر رزق الأهالي ويمنعهم من استصلاح أراضيهم.

ودعا عواد الجهات الرسمية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"المجزرة" التي تستهدف سهل ترمسعيا، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1819 اعتداء خلال شهر آذار/مارس الماضي.