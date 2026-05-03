شهيد وإصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس

اقتحام إسرائيلي لمدينة نابلس يسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين بالرصاص الحي، بينهم حالات خطيرة وأطفال، في ظل إطلاق كثيف للنار داخل مناطق مكتظة. العملية ترافقت مع انتشار عسكري ومداهمات لمحال تجارية في مركز المدينة، وسط حالة ازدحام مروري.

استشهد الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عامًا)، وأصيب خمسة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة بأن سمارو استشهد متأثرًا بإصابته، فيما أعلن الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة وُصفت بـ"الخطيرة جدًا" في الرأس، إلى جانب إصابة شاب (18 عامًا) في الحوض.

وذكرت مصادر طبية أن بين المصابين طفلين، فيما أُصيب شاب (21 عامًا) بجروح خطيرة جدًا في الرأس، في ظل إطلاق كثيف للرصاص الحي خلال العملية.

ميدانيًا، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة عبر حاجز دير شرف، وتمركزت في شارع عصيرة، قبل أن تنتشر في عدد من المناطق، وتداهم محالًا تجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المركز التجاري.

وخلال الاقتحام، أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، في وقت شهدت فيه المنطقة ازدحامًا مروريًا وحركة نشطة للمواطنين والمتسوقين، ما ساهم في ارتفاع عدد الإصابات.