اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس

تأتي هذه التطورات ضمن تصعيد ميداني متواصل يشمل اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال واحتكاكات متكررة وقمع للسكان الفلسطينيين في مختلف المحافظات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، إلى جانب مداهمة وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن الاقتحامات تخللتها عمليات تحقيق ميداني مع السكان، وسط مواجهات في بعض المناطق، أطلقت خلالها القوات الغاز السام وقنابل الصوت، ما أدى إلى تسجيل إصابات وحالات اختناق.

وفي القدس، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال المدينة، ونفذت اعتقالات واحتجازات ميدانية، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل.

كما طالت الحملة بلدات في الخليل، حيث اعتقل شاب خلال اقتحام بلدة الشيوخ، فيما صادرت القوات مركبته وداهمت عدة منازل، إضافة إلى اقتحام منطقة رأس العاروض في بلدة سعير.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب علي الفروخ، خلال اقتحام منطقة بيت عينون في بلدة سعير.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم وتمركزت في عدة مناطق، وداهمت أحد المنازل واعتقلت 8 شبان بينهم 7 أشقاء للأسير شادي جمعة، وهم: هاني، وسامي، ولؤي، وفادي، وعلي، وبدر، وبدران جمعة، إضافة إلى المواطن أسامة جمعة.

وامتدت الاعتقالات إلى مناطق مختلفة من الضفة، شملت شبانا وأسرى محررين، ضمن حملة وصفت بأنها متواصلة، وتترافق مع عمليات تفتيش وتخريب للمنازل خلال الاقتحامات الليلية.

وفي سياق متصل، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة في القدم لشاب يبلغ من العمر 38 عاما، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حملات الاقتحام شبه اليومية في الضفة والقدس، والتي تترافق مع اعتقالات ومداهمات واحتكاكات متكررة مع السكان.