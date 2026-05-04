الاحتلال يهدم منزلا بالخليل ومستوطنون يهاجمون مزارعين برام الله

تشهد الضفة تصعيدا ميدانيا، تمثل بهدم منزل مأهول شرق يطا وتجريف أراض محيطة به، بالتوازي مع اقتحامات عسكرية لمناطق قريبة وسط مخاوف من عمليات هدم إضافية. وفي رام الله، تعرض مزارعون لاعتداءات أجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، منزلا مأهولا في قرية الديرات شرق مدينة يطا جنوب الخليل، بذريعة البناء دون ترخيص.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، ما أدى إلى منعهم من مواصلة أعمالهم الزراعية في المنطقة.

الاحتلال يهدم منزلا في الديرات ويقتحم بيرين وسط تصعيد بهدم المنشآت جنوب الخليل

أفاد الناشط ضد الاستيطان في جنوب الخليل أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت قرية الديرات شرق يطا، وهدمت منزل عائلة راضي الجبارين ونجله منير، المكون من طابقين وتبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، ويؤوي قرابة 15 فردا.

كما أشار إلى أن القوات قامت بتجريف الأراضي المحيطة بالمنزل وتدمير عدد من الأشجار المثمرة في الموقع.

وبحسب مصادر محلية ومنظمة البيدر الحقوقية، فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها آليات ثقيلة، القرية وفرضت طوقا عسكريا في محيط المنطقة، قبل الشروع بعملية الهدم، ما تسبب بحالة من التوتر والقلق بين السكان.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، مدخل قرية بيرين شرق مدينة الخليل، برفقة آليات هدم، حيث تمركزت قرب بلدة بني نعيم، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هدم جديدة بذريعة البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة “ج”.

وأكدت منظمة البيدر الحقوقية أن هذه التحركات العسكرية تثير حالة من التوتر بين الأهالي وتؤثر على الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تصعيد مستمر لسياسة هدم المنازل والمنشآت في مسافر يطا ومحيطها، بما يخدم التوسع الاستيطاني ويزيد من الضغوط على السكان الفلسطينيين.

مستوطنون يهاجمون مزارعين في ترمسعيا ويقتحمون تجمعا شرق الطيبة

هاجم مستوطنون، يوم الإثنين، مزارعين فلسطينيين في بلدة ترمسعيا شرق رام الله أثناء تواجدهم في أراضيهم بسهل البلدة، وأجبروهم على مغادرتها، بحسب مصادر محلية، مشيرة إلى أن الهجوم جرى تحت حماية قوات الاحتلال خلال قيام المزارعين بأعمال حراثة الأرض.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 79 تجمعا بدويا فلسطينيا، بشكل كلي أو جزئي، ما شمل أكثر من 4700 مواطن موزعين على 814 عائلة، في واحدة من أكبر موجات التهجير القسري خلال فترة زمنية قصيرة.

كما اقتحم مستوطنون، مساء الأحد، تجمع “أبو فزاع” شرق بلدة الطيبة في محافظة رام الله والبيرة، حيث دخلوا المنطقة وأدخلوا مواشيهم من أغنام وجمال، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد محتمل لإقامة بؤرة استيطانية داخل التجمع.

وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية أن هذه التحركات تثير مخاوف جدية لدى السكان من فرض واقع جديد يهدد وجودهم واستقرارهم ومصادر رزقهم، خاصة في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية في المناطق الريفية.

الاحتلال يخطر بمصادرة 11 دونما في مسافر يطا ويواصل توسيع المستوطنات

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمصادرة نحو 11 دونما من أراضي المواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن ما تسمى “الإدارة والتنظيم” التابعة للاحتلال، وبحماية قواته، سلمت الأهالي الإخطار الذي يستهدف أراضي قريبة من مستوطنة “أفيحايل”، المقامة على أراضي الفلسطينيين منذ نحو ثلاث سنوات.

وأضاف أن المستوطنة شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعا ملحوظا شمل مئات الدونمات، بعد منع السكان من الوصول إلى أراضيهم المحاذية وتهجيرهم منها.

وفي السياق ذاته، أوضح مخامرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخططات استعمارية متواصلة في المنطقة، حيث تواصل سلطات الاحتلال شق طرق جديدة قرب المستوطنة في مناطق الركيز وشرق شعب البطم، إضافة إلى قرار سابق بالاستيلاء على شارع قديم يمتد من واد ماعين باتجاه شرق شعب البطم.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى منع الفلسطينيين من استخدام الطرق الحيوية في المنطقة، وتسببت في تقطيع أوصال عدد من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ما فاقم من معاناة السكان وقيّد حركتهم بشكل كبير.