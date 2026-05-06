حماس تدعو واشنطن والوسطاء لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعت حركة حماس، الولايات المتحدة والدول الضامنة للاتفاق، الأربعاء، للتحرك من أجل وقف العدوان على المدنيين، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، يمثل إمعانا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان، إن "تصعيد جيش الاحتلال في قطاع غزة، والغارات على أحياء الدرج والزيتون بمدينة غزة، والمواصي غرب (مدينة) خانيونس، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، يمثل إمعانا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، وامتداداً لحرب الإبادة المستمرة".

وأضافت: "تواصل حكومة الاحتلال جرائمها الوحشية بحق شعبنا في القطاع، تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار، من دون أن تواجه أي رد فعل يردعها عن هذه الانتهاكات الخطيرة للاتفاق، وللقانون الدولي والإنساني".

ودعت حماس، الإدارة الأميركية والدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ إلى "التحرك الفوري للجم الاحتلال الفاشي، وإلزامه بوقف عدوانه على الأبرياء في قطاع غزة".

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها، "باتخاذ مواقف تضمن حماية شعبنا وتوقف تغول آلة القتل الصهيونية على المدنيين الفلسطينيين".

وفي وقت سابق الأربعاء، استشهد 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، وأصيب آخرون، جراء غارات إسرائيلية استهدفت تجمعين لمدنيين ومركبة تابعة للشرطة شمالي وجنوبي قطاع غزة.

كما أصيبت سيدة برصاصة أطلقها الجيش الإسرائيلي أثناء وجودها قرب خيام النازحين في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، جرى توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، برعاية مصرية أميركية قطرية تركية، ودخل حيّز التنفيذ في اليوم العاشر من الشهر ذاته.

إلا أن إسرائيل واصلت خرق الاتفاق، ما أسفر عن استشهاد 837 شخصا، وإصابة 2381 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.