هدم منازل بالقدس ورام الله ومستوطنون يحرقون منشآت زراعية بسلفيت

تشهد الضفة والقدس تصعيدا متواصلا مع استمرار عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال ضد منازل ومنشآت سكنية، ما أدى إلى تشريد عائلات فلسطينية وتضرر ممتلكات مدنية. بالتوازي، تتصاعد اعتداءات المستوطنين التي طالت أراضي ومرافق زراعية.

هدمت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء، منزلين في القدس ورام الله، بذريعة البناء دون ترخيص، في إطار إجراءات متواصلة تستهدف المنشآت السكنية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، كثفت مجموعات المستوطنين اعتداءاتها في الضفة الغربية، حيث أقدم مستوطنون على حرق غرفتين زراعيتين غرب محافظة سلفيت، ما تسبب بأضرار مادية في ممتلكات الفلسطينيين.

هدم منازل ومنشآت في القدس ورام الله

هدمت قوات الاحتلال، الأربعاء، منزلا مكونا من طابقين في بلدة السواحرة شرق القدس، يعود للمواطن مصطفى عبد الغني زعاترة، بذريعة البناء دون ترخيص، وسط اقتحام رافقته جرافات عسكرية.

وأكدت محافظة القدس أن سياسة الهدم تأتي ضمن إجراءات وصفتها بالتضييقية، عبر فرض شروط معقدة للحصول على تراخيص البناء، ما يجعلها شبه مستحيلة، وفق البيان.

وفي حادثة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شقبا شمال غرب رام الله، وهدمت منزلا وبركة سباحة وملعبا تعود للعائلة عبد الحليم ثابت، وهو ما أدى إلى تشريد عائلة مكوّنة من سبعة أفراد، بعد إخطار سابق بالهدم.

وقال رئيس مجلس قروي شقبا عدنان شلش، إن قوات الاحتلال رفقة جرافات، اقتحمت البلدة وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين وبركة سباحة وملعب، لعائلة عبد الحليم ثابت وتقيم فيه عائلة مكونة من 7 أفراد.

وأشار شلش في تصريحات صحفية إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت ثابت قبل أيام بهدم منزله بذريعة البناء دون ترخيص.

وخلال عمليات الهدم، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي لمنع المواطنين من الاقتراب من المناطق المستهدفة، في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنشآت السكنية والزراعية في مختلف أنحاء الضفة والقدس.

مستوطنون يحرقون غرفا زراعية في سلفيت وتصاعد الاعتداءات في الضفة

أحرق مستوطنون متطرفون، صباح الأربعاء، غرفتين زراعيتين في المنطقة الغربية من بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت شمالي الضفة، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وأضرمت النار في منشآت زراعية تعود لمواطنين، وسط تزايد الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 1637 اعتداء خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بينها 540 اعتداء نفذها المستوطنون.

وبحسب المعطيات، تركزت اعتداءات المستوطنين في نابلس بـ 174 اعتداء، تلتها الخليل بـ 139، ثم رام الله والبيرة بـ 109 اعتداءات. وشملت الانتهاكات تنفيذ 217 عملية تخريب للممتلكات و80 عملية مصادرة وسرقة، إلى جانب اقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة زيتون بمساندة جيش الاحتلال.