اقتحامات واعتقالات بالضفة وإغلاقات طرق بالسواتر الترابية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين ونقلهم للتحقيق لدى أجهزة استخبارات الاحتلال.

وخلال العمليات، داهمت القوات عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت السكان لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم لساعات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أثناء التصدي للقوات المقتحمة، بالتزامن مع إغلاقات لطرق باستخدام السواتر الترابية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر أنور حلمي بعد مداهمة منزله في قرية تل جنوب غرب المدينة، كما اعتقلت الشاب علي مسيمي من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس عقب اقتحامه. وفي المنطقة ذاتها، اقتحمت القوات بلدة قصرة جنوب نابلس برفقة جرافة عسكرية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال المدينة، بينما داهمت منزلاً في منطقة البالوع قرب بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم.

وفي رام الله، شملت الاقتحامات قرية أبو قش وبلدة بيرزيت شمال المدينة، إضافة إلى مداهمة بناية سكنية في مدينة البيرة، حيث اعتقلت الأسير المحرر محمد زغلول خلال اقتحام قرية دورا القرع شمال المحافظة.

كما شهدت محافظة الخليل اقتحام بلدة بيت أمر شمال المدينة، مع إغلاق طرق بالسواتر الترابية بواسطة جرافة عسكرية. وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب المحافظة واعتقلت الشقيقين سامي وهاني جمعة وشقيقتهما بعد مداهمة منزل العائلة، إلى جانب اقتحام بلدة عزون شرق المدينة.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات بلدة عنبتا شرق المدينة، فيما اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة، في إطار عمليات اقتحام متواصلة تشهدها مناطق الضفة الغربية بشكل يومي، تتخللها اعتقالات ومداهمات واسعة.