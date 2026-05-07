تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة والقدس.. هدم تجريف وتهجير

تتركز هذه الهجمات في مناطق نابلس والخليل والأغوار والقدس، في ظل اتهامات بتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ الاعتداءات، بالتزامن مع استمرار التوترات منذ اندلاع الحرب على غزة.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، الخميس، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل تصاعد مستمر لهذه الهجمات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي شمال غرب نابلس، نصب مستوطنون خيمة في أراضي منطقة المسعودية التابعة لبلدة برقة، وسط انتشار مكثف لهم بالتزامن مع وجود المزارعين في أراضيهم، في خطوة اعتبرها الأهالي محاولة لفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أطلق مستوطنون مواشيهم داخل أراض زراعية فلسطينية في منطقة وادي الرخيم، ما تسبب بإتلاف محاصيل وأضرار واسعة، كما هاجموا رعاة أغنام وأغلقوا طرقاً فرعية بين التجمعات السكانية.

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق خلة عميرة وأم القبور ورجوم اعلي، حيث اعتدى مستوطنون على المواطنين وحاولوا الاستيلاء على مواشٍ تعود للأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين السكان.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون قرى جنوب المدينة، بينها بيتا وبورين وجالود، وشملت الاعتداءات رشق منازل بالحجارة وإحراق ممتلكات واقتحام أراض زراعية.

كما شهدت مناطق شرق القدس، خاصة الخان الأحمر ومعازي جبع، اعتداءات طالت تجمعات بدوية وممتلكات المواطنين، وسط حماية من قوات الاحتلال، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وفي الأغوار الشمالية، تكررت اعتداءات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية، بما في ذلك منع الرعاة من الوصول إلى المراعي والاعتداء على السكان، ضمن سياسة تضييق تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل مهاجمة القرى الفلسطينية وإحراق المنازل والمركبات والاعتداء على المزارعين والرعاة والاستيلاء على الأراضي.

الاحتلال يقتلع أشجار زيتون ويجرف أراضي زراعية غرب جنين

واصلت قوات الاحتلال، الخميس، اعتداءاتها على الأراضي الزراعية في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث نفذت عمليات تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون في منطقة “خربة سروج” الواقعة بين بلدتي اليامون والعرقة.

وبحسب مصادر محلية، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة وشرعت بتجريف مساحات من الأراضي الزراعية، إلى جانب اقتلاع عدد من أشجار الزيتون المعمرة التي تعود للمواطنين الفلسطينيين.

ويأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل بتشديد التضييق على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

الاحتلال يهدم دفيئات زراعية في الأغوار الشمالية

شرعت جرافات الاحتلال، الخميس، بهدم دفيئات زراعية بلاستيكية في منطقة الأغوار الشمالية، ضمن إجراءات تستهدف الأراضي الزراعية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن عمليات الهدم تركزت قرب قرية بردلة، وطالت بيوتا بلاستيكية تعود لمزارعين فلسطينيين، ما ألحق أضرارا بمصدر رزقهم الزراعي.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قبل نحو ثلاثة أشهر إخطارات بهدم وإزالة ما يقارب 50 دونماً من الدفيئات البلاستيكية في المنطقة ذاتها قرب بردلة.

الاحتلال يجرف أراضي قرب مستوطنة أريئيل شمال سلفيت

شرعت جرافات الاحتلال، الخميس، بأعمال تجريف في أراضٍ فلسطينية قرب مستوطنة “أريئيل” شمال محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن أعمال التجريف تركزت في محيط المستوطنة المقامة على أراضي قرية مردا، وطالت مساحات زراعية محاذية لها، ما أثار مخاوف من توسع استيطاني جديد على حساب أراضي الفلسطينيين.

وحذرت المنظمة من أن هذه الإجراءات تهدد الأراضي الزراعية وتؤثر على حقوق المواطنين في ملكياتهم، في ظل استمرار عمليات التوسع الاستيطاني في المنطقة.