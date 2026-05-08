مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب مدارس بروقين غرب سلفيت

أقام مستوطنون، أمس الخميس، بؤرة استيطانية جديدة قرب مدارس ومنازل المواطنين شمال غرب بلدة بروقين غرب سلفيت، في خطوة تُعد تصعيداً في التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

أقام مستوطنون، أمس الخميس، بؤرة استيطانية جديدة قرب منازل المواطنين شمال غرب بلدة بروقين غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

ووفق ما أفاد به الباحث في مجال مقاومة الاستعمار، رائد موقدي، فقد شرع المستوطنون بأعمال إنشاء البؤرة جنوب الشارع الالتفافي، وعلى مسافة تقارب 100 متر فقط من مدرستي بروقين الأساسية للبنين والبنات، وبالقرب من نحو 50 متراً من منازل السكان المحليين.

وأشار موقدي إلى أن الموقع الجديد يربط بين مستوطنتي "بروخين" و"بدوئيل" المقامتين على أراضي البلدة، لافتاً إلى أن البؤرة تشكل تهديداً مباشراً للأهالي والطلبة، خصوصاً مع قربها من 13 عائلة تقطن في المنطقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة التوسع الاستيطاني المتواصل في أراضي بروقين، ما يفاقم من معاناة السكان ويزيد من وتيرة الاعتداءات في المنطقة.