إرهاب المستوطنين: اقتحام تجمع بدوي قرب العوجا وإصابة فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس

أُصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس، اليوم السبت، إثر هجوم نفذه مستوطنون على منطقة البلقاء قرب بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، في الأغوار الفلسطينية.

وأفادت تقارير، نقلًا عن منظمة البيدر الحقوقية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت محيط التجمع البدوي واعتدت على المواطنين داخل منازلهم، ما أدى إلى إصابة المواطن محمد غوانمة بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المنظمة إن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة ينفذها المستوطنون بحق التجمعات البدوية في منطقة شمال أريحا، بهدف التضييق على السكان ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم ومناطق سكنهم.