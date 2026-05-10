مستوطنون يهدمون عشرات المساكن والمنشآت الزراعية في تجمع "عرب الخولي" شرق قلقيلية بعد تهجير سكانه قسرًا، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين واقتحامات الاحتلال في أريحا وجنين وسط تصاعد الاستيطان والهدم بالضفة الغربية.

هدم مستوطنون، اليوم الأحد، أكثر من 50 منشأة سكنية وزراعية في تجمع "عرب الخولي" شرق بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، بعد أكثر من شهرين على تهجير سكانه قسرًا تحت تهديد السلاح.

جاء ذلك فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت اقتحامات واعتقالات واعتداءات على السكان وإخطارات بالهدم والاستيلاء على أراضٍ.

وقال رئيس بلدية كفر ثلث، جهاد عودة، إن المستوطنين هدموا أكثر من 50 غرفة ومنشأة في تجمع "عرب الخولي"، الذي يقع شرق البلدة، بعدما أجبروا السكان على مغادرته في 27 شباط/ فبراير الماضي "بقوة السلاح والتهديد"، رغم وجودهم في المنطقة منذ أكثر من 120 عامًا.

وأوضح أن المنشآت المهدمة شملت مساكن للمواطنين وحظائر أغنام وأبقار، إضافة إلى أثاث ومعدات ووحدات طاقة شمسية وخط مياه، مشيرًا إلى أن بعضها مبني بالحجارة وأخرى من الصفائح المعدنية.

مستوطنون يهدمون "عرب الخولي" بالكامل ويصعّدون اعتداءاتهم بالضفة



وأضاف أن المساحة التي تعرضت للهدم والتجريف تقدر بنحو 30 دونمًا، فيما تبلغ مساحة تجمع "عرب الخولي" نحو 1700 دونم، لافتًا إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين، كان آخرها قبل يومين عندما تعرض شاب للاعتداء بالضرب في المنطقة الجنوبية من البلدة.

وفي الأغوار الفلسطينية، أفادت منظمة منظمة البيدر الحقوقية بأن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم منطقة عرب الكعابنة شمال بلدة النويعمة شمال غرب أريحا، واعتدوا على السكان وممتلكاتهم.

وقالت المنظمة إن المستوطنين احتجزوا عددًا من السكان واعتدوا عليهم، كما أقدموا على تخريب ممتلكات وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ما تسبب بحالة من الخوف والتوتر بين الأهالي، وشددت على أن هذه الاعتداءات تمثل "تصعيدًا خطيرًا يستهدف أمن المواطنين واستقرارهم".

وفي جنين، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو سبعة دونمات من أراضي منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين، "لأغراض استعمارية"، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن جرافات الاحتلال بدأت، صباح اليوم، بشق شارع في أراضٍ تقع بين بلدتي عانين والسيلة الحارثية، ويمر من أراضي خربة سروج التي كانت قد تلقت إخطارات بالاستيلاء عليها في نيسان/ أبريل الماضي.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال نيسان/ أبريل الماضي 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية، إلى جانب إصدار عشرات إخطارات الهدم.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا متواصلا منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفًا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.