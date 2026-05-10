مقتل شاب من عناتا وإصابة آخرين في شجارين بمنطقة القدس

قتل شاب جراء شجار في بلدة عناتا بمنطقة القدس، فيما أصيب آخران بجراح خطيرة ومتوسطة جراء شجار آخر في المنطقة.

قتل الشاب أحمد المشني، في العشرينيات من عمره، من بلدة عناتا بمنطقة القدس جراء تعرضه للطعن خلال شجار، ليل السبت – الأحد.

ونقل الضحية بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى "نجمة داود الحمراء" عبر حاجز الزعيم، ومن ثم إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنعاشه.

وقال أحد أفراد طاقم "نجمة داود الحمراء"، إنه "استدعينا لتقديم العلاجات لشاب أصيب في حادثة عنف ونقل إلى طواقمنا، إذ عانى من إصابة نافذة وكان بحالة حرجة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والشجار.

وقبل ذلك، أصيب شابان (30 و21 عاما) بجراح خطيرة ومتوسطة جراء شجار آخر في منطقة القدس، نقلا على إثرها إلى حاجز الأنفاق وهناك قدمت لهما العلاجات الأولية من قبل طاقم "نجمة داود الحمراء".

ونقل المصابان إلى مستشفى "شعاريه تسيدك" وهما يعانيان من إصابات اخترقت جسديهما.

وقال المضمد محمد عليان، إنه "تلقينا بلاغا حول حادثة عنف، وقد وصل المصابان إلى الطاقم بواسطة حاجز الأنفاق، إذ قدمنا لهما العلاجات الأولية التي تضمنت تضميد ووقف النزيف، ثم نقلناهما إلى المستشفى وهما بحالة خطيرة ومتوسطة".