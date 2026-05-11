اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابة خطيرة في مخيم عايدة

شهدت الضفة الغربية والقدس، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها اعتقالات، ومواجهات في عدة مناطق، إضافة إلى إصابة خطيرة لفتى برصاص الجيش في بيت لحم.

في شمال الخليل، اعتقل عدد من الشبان خلال اقتحام بلدة بيت أمر، فيما شهدت بلدة إذنا اعتقال أربعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم.

كما طالت الاعتقالات الشاب علاء محمد عيسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى الشابين يزيد حمارشة ومحمود سليم خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب جنين.

وفي رام الله، جرى اعتقال الشاب عواد النجار بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد، بينما شهدت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية اعتقال ثلاثة أشقاء، إلى جانب اعتقال شاب آخر من بلدة كفر ثلث.

كما اعتقل شابان في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، مع إخضاع آخرين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي نابلس، اقتحمت القوات عدة أحياء ومناطق سكنية، بينها رفيديا والمخفية والمساكن الشعبية، دون الإبلاغ عن اعتقالات، وسط عمليات تفتيش واسعة للمباني السكنية.

وشملت الاقتحامات مخيم شعفاط شمال شرق القدس، حيث داهمت القوات حي رأس خميس والحارة التحتا دون تسجيل اعتقالات.

وفي بلدة العيزرية شرق القدس، اعتقل محمد أبو غالية، صاحب منشأة مهددة بالهدم في منطقة المشتل، فيما اعتدت القوات على شقيقه يحيى أبو غالية.

في مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم، أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة إثر إصابته بالرصاص الحي في البطن، قرب جدار الفصل العنصري المحاذي للمخيم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع الإصابة ونقلت الفتى، فيما ذكرت مصادر محلية أن إطلاق النار جاء من برج عسكري إسرائيلي قرب المقبرة الإسلامية في المخيم.

كما اقتحمت القوات المنطقة بعد الحادث، وطوقت المكان، ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المصاب في البداية قبل السماح لها لاحقاً بالتدخل.

تزامنت الاقتحامات مع اندلاع مواجهات في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس، شملت إلقاء حجارة وزجاجات حارقة في بعض المواقع، بينها مواجهات في نابلس ورام الله والقدس والخليل وبيت لحم وقلقيلية وسلفيت وجنين.

كما شهدت عدة بلدات تصديا لاعتداءات المستوطنين، ما أدى إلى مواجهات متفرقة في أكثر من نقطة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد ملحوظ في عمليات الاقتحام والاعتداءات خلال الفترة الأخيرة، سواء من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين، وسط استمرار المواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.