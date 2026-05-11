الاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في العيزرية

هدمت قوات الاحتلال نحو 20 منشأة صناعية وتجارية بالعيزرية، منتهكة أمرا احترازيا يمنع الهدم؛ وتهدف هذه العمليات لتنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني الخطير، الذي يسعى لفصل شمال الضفة عن جنوبها وربط مستوطنة "معالي أدوميم" بالقدس، مكرسا نظام فصل عنصري بالمنطقة.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بهدم عشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وقدّرت مصادر محلية مطلعة أن عمليات الهدم التي تواصلها جرافات الاحتلال، طالت حتى الآن نحو 20 منشأة صناعية وتجارية في العيزرية.

فيديو آخر يوثّق جانبا من عمليات الهدم في العيزرية، والتي شملت عشرات المنشآت. pic.twitter.com/CV5iLm9RBB — موقع عرب 48 (@arab48website) May 11, 2026

وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب، إن عملية الهدم تأتي رغم وجود أمر احترازي لدى الأهالي يقضي بعدم هدم المحال حتى منتصف شهر أيار/ مايو الجاري، إلا أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات الهدم بمرافقة عدد من الآليات، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه الأهالي، وإعاقة حركة المرور في المكان.

جانب من عمليات الهدم الإسرائيلي في العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة، والتي شملت هدم عشرات المنشآات التجارية والصناعية.



للتفاصيل: https://t.co/doUn3XGPDj pic.twitter.com/kzLvQeDbgv — موقع عرب 48 (@arab48website) May 11, 2026

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت نحو 50 من الأهالي، قبل أيام، بضرورة إفراغ محالهم ومنشآتهم التجارية في منطقة المشتل على المدخل الرئيسي للبلدة، تمهيدا لتنفيذ إخطارات هدم سابقة صدرت بحقها في آب/ أغسطس 2025.

وبحسب المعطيات، فإن هذه المحال مهددة بالإزالة في سياق مخطط لتنفيذ مشروع الاحتلال الاستيطاني الخطير، الذي يمثل تنفيذا عمليا لخطة الضم الإسرائيلية للمنطقة المسماة "E1"، حيث يهدف لتحقيق تواصل جغرافي كامل بين مستوطنة "معالي أدوميم" والقدس المحتلة، ما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وابتلاع ما يقارب 3% من مساحة الضفة الغربية، لضمها رسميا ضمن مخطط "القدس الكبرى".

وتتمثل التداعيات الكارثية للمشروع في تكريس نظام "أبارتهايد" مروري، حيث سيُمنع الفلسطينيون من استخدام الطريق رقم "1" الرئيسي، ويُحشرون في نفق تحت الأرض، بالقرب من حاجز الزعيم العسكري، بينما يُخصص الطريق السطحي حصريا للمستوطنين، كما سيعزل تجمعات جبل البابا، ووادي الجمل وبلدة العيزرية، ويهدد بهدم وإخلاء عشرات المنشآت التي تلقت مؤخرا ما لا يقل عن 43 إخطارا تمهيدا لتوسعة المشروع.