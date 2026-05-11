مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله ويصيبون 3 أشخاص بالخليل

أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة ببلدة رمون شرق رام الله، واعتدوا بالضرب على ثلاثة فلسطينيين شمال الخليل؛ في ظلّ تصعيد حاد شمل 1637 اعتداءً خلال نيسان، ومحاولات مستمرة لتهجير الأهالي قسريا، وإنشاء بؤر رعوية.

أقام مستوطنون، الإثنين، بؤرة استيطانية جديدة بأراضٍ شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب 3 من الأهالي باعتداء مستوطنين في الخليل، جنوبي الضفة.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية في بيان، إن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون شرق رام الله.

وأفادت بأن المستوطنين بنوا خيمة على أراضي الأهالي، ونصبوا بيوتا متنقلة في المنطقة.

وأشارت إلى أن محاولات الاستيلاء على "جسر الخلة" تهدف لتهجير الأهالي قسريا، لافتة إلى أن البؤرة ستشكل نقطة انطلاق لعمليات إرهابية، ضد الفلسطينيين في المنطقة.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، مساء الإثنين، مركبات لفلسطينيين على الطريق الواصل بين بلدة دير دبوان وقرية رمون شرق رام الله.

وفي الخليل جنوبي الضفة، أصيب عدد من الأهالي، جرّاء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن طواقمها بالخليل تعاملت مع 3 إصابات اعتداء من مستوطنين قرب بلدة حلحول شمالي الخليل، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ قوات إسرائيلية ومستوطنين 1637 اعتداءً في الضفة الغربية خلال نيسان/ أبريل الماضي، منها 540 اعتداءً نفذها المستوطنون.

وأشارت الهيئة لمحاولة المستوطنين خلال الشهر الماضي، إقامة 21 بؤره استيطانية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، في محافظات الخليل بعدد 7 بؤر، وبيت لحم 3 بؤر، ورام الله والبيرة بـ4 محاولات، ونابلس بـ5، وجنين وطوباس ببؤرة لكل منهما.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت تل أبيب عبر الجيش والمستوطنين من اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 شخصا، وإصابة 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.