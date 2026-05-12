الأمم المتحدة تعلن استشهاد طفل فلسطيني كلّ أسبوع في الضفة الغربية منذ 2025

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ("يونيسف")، اليوم الثلاثاء، أن طفلا فلسطينيا يستشهد بالمعدّل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة، منذ كانون الثاني/ يناير 2025، أي ما مجموعه 70 طفلا خلال هذه الفترة، مضيفة أن 93% منهم قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم "يونيسف"، جيمس إلدر، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن "الأطفال يدفعون ثمنا لا يُحتمل بسبب تصاعد العمليات العسكرية، والهجمات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف أنه "منذ كانون الثاني/ يناير 2025، وحتى اليوم، قُتل طفل فلسطيني واحد على الأقل بمعدل أسبوعي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".

ولفت إلى أن "هذا يعني مقتل سبعين طفلا فلسطينيا خلال هذه الفترة"، مشيرا كذلك إلى إصابة 850 طفلا خلال الفترة نفسها.

وذكر أنّ 93% من الأطفال قتلتهم القوات الإسرائيلية، مضيفا أن "معظم القتلى والجرحى استهدفتهم ذخيرة حية".

وشدد على أن يونيسف تدعو السلطات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، لمنع مقتل أو تشويه مزيد من الأطفال الفلسطينيين، وحماية منازلهم ومدارسهم، ومصادر المياه الخاصة بهم، امتثالا للقانون الدولي".

وقال إن "يونيسف تدعو أيضا الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى استخدام سلطتها، لضمان احترام القانون الدولي".

وتصاعدت جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وفي كانون الثاني/ يناير 2025، شن الجيش الإسرائيلي عملية استهدفت بشكل رئيسي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة.