مستوطنون يحرقون مركبات ويخطّون شعارات عنصرية في قرية جيبيا بالضفة الغربية

مركبة أحرقها مستوطنون بقرية جيبيا، فجر اليوم (متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي)

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على إحراق عدد من المركبات وخطّ شعارات عنصرية ومعادية على الجدران في قرية جيبيا شمال رام الله بالضفة الغربية، في اعتداء جديد استهدف ممتلكات الفلسطينيين.

وأفاد سكان محليون بأن المستوطنين تسللوا إلى أطراف القرية خلال ساعات الليل، وأضرموا النار في عدة مركبات، ما أدى إلى احتراقها وإلحاق أضرار مادية بالمكان، إلى جانب كتابة شعارات تحريضية على الجدران والممتلكات.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تشمل إحراق ممتلكات والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، وسط مطالبات بتوفير الحماية للأهالي ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.