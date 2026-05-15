مستوطنون يعتدون على الأهالي قرب المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 9 مقدسيين

اعتدى مستوطنون على أهال و مصلين في حي الواد الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، قبيل صلاة الجمعة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 من الأهالي، بعد الاعتداء عليهم.

وهاجم المستوطنون الأهالي والمصلين، بالضرب بالأيدي وبالركل، فيما حاول عدد من الأهالي التصدي لهم، لتعتقلهم شرطة الاحتلال، وتنقلهم إلى مركز تحقيق القشلة.

واعتدى المستوطنون كذلك على الأهالي والمصلين في أكثر من موقع، وشملت اعتداءاتهم مهاجمة مسنّين، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

جانب من اعتداء المستوطنين على الأهالي والمصلين قرب المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة.



كما أقدم مستوطنون متطرفون، في وقت سابق اليوم الجمعة، على إقامة حفل استفزازي قرب المسجد الأقصى، فيما فرضت الشرطة قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين للصلاة فيه.

وقال شهود عيان إن متطرفين نظموا حفلا على مقربة من باب الأسباط، بالذكرى السنوية لاحتلال القدس، وفق التقويم العبري، وفق التقويم العبري.

وأضاف الشهود أن "المتطرفين عزفوا على آلات موسيقية ورقصوا قرب المسجد"، في تجاهل مستفز لقدسية المكان، بحسب ما نقلت عنهم وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشاروا إلى أنه بالتزامن مع ذلك أغلقت الشرطة الإسرائيلية باب الأسباط وباب الملك فيصل أمام دخول المصلين إلى المسجد.

وذكروا أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول الشبّان الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

واقتحم وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى، إلى جانب ألف و336 مستوطن، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

ولوّح بن غفير بالعلم الإسرائيلي داخل الحرم القدسي، مطلقا تصريحات عدائية قال فيها: "لقد أعدنا السيادة والحوكمة إلى جبل الهيكل (التسمية التوراتية للمسجد الأقصى المبارك)، والقدس بأكملها لنا".

كما اقتحم بن غفير مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وآلاف المستوطنين البلدة القديمة في مدينة القدس، ضمن ما تسمى "مسيرة الأعلام" التي شهدت اعتداءات واسعة على الأهالي، وإطلاق هتافات عنصرية مثل: "الموت للعرب".

وتخلل الاقتحامات انتهاكات بما فيها على هذه الصلوات وأداء الطقوس الدينية وما يسمى "السجود الملحمي" ورفع أعلام إسرائيلية.