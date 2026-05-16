استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جنين

استشهد شاب، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام في مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب نور الدين فياض (34 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب عند مدخل مخيم جنين، وكان يعاني من توقف في التنفس والنبض، عقب إصابته برصاص في الفخذ.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيد فياض من سكان واد برقين، وقد حاول دخول مخيم جنين، قبل أن يطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاهه، ما ادى لاستشهاده، تزامنا مع إطلاق قنابل الإنارة في سماء المخيم.

وباستشهاد فياض يرتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة جنين ومخيمها في 21 كانون الثاني/ يناير عام 2025 الى 65 شهيدا.