الضفة: مواجهات واقتحامات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

تصاعد متواصل لاعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، مساء الجمعة، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون بالتزامن مع اقتحامات لقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين واعتقال عدد آخر.

في الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي بعد أن أطلق مستوطن النار عليه في بلدة الظاهرية جنوب المدينة، بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أوضحت أن الإصابة كانت في الفخذ.

كما أصيب فلسطينيان آخران إثر تعرضهما لاعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة حارة جابر بمدينة الخليل، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى المستشفى.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب المدينة، وانتشرت في شوارعها قبل أن تداهم منازل ومحلات تجارية وتنفذ عمليات اعتقال بحق عدد من الفلسطينيين، دون الكشف عن هوياتهم أو عددهم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وتمركزت عند منطقة الجسر وعلى الشارع الرئيسي القدس-الخليل، قبل أن تسير دورية راجلة وتشرع بتصوير المكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، دون الإبلاغ عن إصابات، بحسب "وفا".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد متواصل لاعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.