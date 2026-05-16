تشييع شعبي ونعي عز الدين الحداد عبر مآذن مساجد في قطاع غزة

أفادت تقارير محلية نقلاً عن شهود عيان في قطاع غزة بأن عددًا من مساجد القطاع أعلنت، عبر المآذن، نبأ استشهاد قائد الجناح العسكري لحركة حماس، عز الدين الحداد.

ونقلت "رويترز" عن قيادي في "حماس" تأكيده استشهاد الحداد، فيما أفادت العائلة باستشهاد زوجته وابنته أيضًا في الغارة.

(متداول) مشهد من وداع وتشييع القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد pic.twitter.com/g6nj5Jy894 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 16, 2026

وتفيد تقارير محلية بأن تشييع القائد العام لكتائب القسام، الشهيد، عز الدين الحداد، يتواصل في هذه الأثناء، وبحضور شعبي، في مدينة غزة.

وفي سياق متصل، شُيعت جثامين الشهداء الـ7 في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت، مساء الجمعة، الشقة السكنية داخل عمارة المعتز في حي الرمال، والمركبة المدنية غربي مدينة غزة، من داخل مجمع الشفاء الطبي.

يذكر أنه عقب الغارات، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أوعزا للجيش بتنفيذ عملية استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس، عز الدين الحداد.

ومع استشهاد الحداد، تكون حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72 ألفًا و757 شهيدًا، إذ أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، باستشهاد 13 فلسطينيًا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأوضحت، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 870 شهيدًا و2543 مصابًا.