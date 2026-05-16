غزة: فريق راكبي الدراجات الهوائية مبتوري الأطراف يصل إلى مهرجان كان السينمائي

فريق "غزة صنبيردز" أو "طيور شمس غزة"، هو فريق لراكبي الدراجات الهوائية مبتوري الأطراف، صُنع عنه فيلم وثائقيّ مؤخرا، ووصل أعضاؤه بحرا على متن سفينة كُتب عليها: "غزّة حيّة" إلى مدينة كان الفرنسية.

أعضاء في فريق "غزة صنبيردز" قبل حرب الإبادة في غزة (Getty Images)

وصل أعضاء في فريق "طيور شمس غزة" الفلسطيني لراكبي الدراجات الهوائية مبتوري الأطراف، السبت، إلى مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، في خطوة رمزية من طريق البحر بمناسبة عرض وثائقي عنهم.

وقال مؤسس الفريق، علاء الدالي: "أتينا على متن سفينة إلى مدينة كان لكسر صمت العالم".

ولم تكن الرحلة سهلة، فقد اعترضت قوى الأمن السفينة في عرض البحر لتفتيشها.

وهذه السفينة الشراعية التي انطلقت من مرسيليا في فرنسا، كانت ضمن أسطول المساعدات الإنسانية الذي حاول الوصول إلى غزة، وتحمل على رايتها عبارة: "غزة حيّة".

ويعرض شريط "غزة صنبيردز" (طيور شمس غزة) في إطار فعاليات "وثائقيات كان" على هامش المهرجان، التي تهدف إلى الترويج لأعمال وثائقية بغية إيجاد شراة لها. وتتناول فيه المخرجة الإيطالية، فلافيا كابيليني، مسيرة علاء الدالي البطل الفلسطيني السابق لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، الذي ينحدر أصله من غزة، وخسر ساقه بعد إصابته بالرصاص خلال تظاهرة سنة 2018.

عضو "غزة صنبيردز" في عرض في لندن (Getty Images)

وبدلا من أن يغيب علاء عن المشهد العام، ركب مجدّدا الدراجة الهوائية، وساهم في إنشاء أوّل فريق فلسطيني لراكبي الدراجات الهوائية مبتوري الأطراف مع كريم علي.

وقالت كابيليني: "في السابق، كان علاء الدالي يعبر بدراجته الهوائية مسافات طويلة في قطاع غزة. وشارك في اليوم الأول من ’مسيرة العودة الكبرى’، التي كانت تقام كلّ يوم جمعة في غزة احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع".

وتابعت: "شارك ببزّته الرياضية ودراجته ومعدّاته. وأطلق قنّاص من الجيش الإسرائيلي رصاصة على ساقه أدّت إلى بترها، وهكذا انطلقت المسيرة الشخصية لعلاء، وهذه نقطة انطلاق الفيلم".

ويستعيد الفيلم "مسار إعادة التأهيل، ورغبة علاء في إنشاء أوّل فريق فلسطيني لراكبي الدراجات الهوائية مبتوري الأطراف في غزة، تحت اسم طيور شمس غزة "غزة صنبيردز"، مؤلّف بكامله من أشخاص بترت سيقانهم خلال التظاهرة عينها"، بحسب المخرجة.