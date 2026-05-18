الإعلان عن نتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح... من المنتخَبون؟

أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري بنسبة مشاركة بلغت 94.64%. وأوضح رئيس هيئة المؤتمر صخر بسيسو أن النتائج قابلة للطعن لمدة أربع وعشرين ساعة.

أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، اليوم الإثنين، النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية، والمجلس الثوري للحركة.

وذكرت رئاسة المؤتمر الثامن لحركة "فتح" في مؤتمر صحافي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع؛ رام الله، وغزة، ولبنان، والقاهرة، بلغت 94.64%.

وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، وتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية، و450 عضوا على 80 مقعدا في الثوري.

وفي ما يلي أسماء أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين:

وفي ما يلي أسماء أعضاء المجلس الثوري لفتح:

وقال رئيس هيئة المؤتمر، صخر بسيسو، إن أعمال المؤتمر جرت تحت إشراف لجنة من القضاة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن النتائج المعلنة قابلة للطعن ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء اليوم، ولمدة 24 ساعة.

بدوره، قال رئيس المؤتمر، منير سلامة، إن عدد أعضاء المؤتمر بلغ 2595 عضوا، شاركوا على مدار ثلاثة أيام في أربع ساحات هي: الضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان، والقاهرة.

وأضاف أنه جرى تشكيل نحو 21 لجنة فنية وإدارية لخدمة المؤتمر، مشيرا إلى أن النتائج جاءت ثمرة لعمل تنظيمي وفني وإداري مكثف.

وأضاف أنه جرى خلال التحضيرات بحث إمكانية إجراء الانتخابات إلكترونيا أو ورقيا، قبل أن تعتمد اللجنة التحضيرية النظام الورقي الكامل، لافتا إلى أن العملية مرت بثلاث مراحل رئيسية شملت الترشح، والاقتراع، ثم الفرز وإعلان النتائج، إذ تمت جميعها أمام أعضاء المؤتمر ولجنة الانتخابات.

وأشار إلى وجود لجنة إشراف على الانتخابات برئاسة محمد الحج قاسم، مضيفا أن العملية تطلبت جهدا كبيرا في ظل وجود أربعة مراكز اقتراع، و24 مركز فرز في رام الله، إضافة إلى عشرة مراكز أخرى في بيروت والقاهرة وغزة. ولفت إلى تسجيل نحو 17 ألف عملية إدخال يدوي للبيانات للوصول إلى النتائج النهائية.

من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات الحركية، وائل لافي، إن المؤتمر شهد للمرة الأولى انعقاده في أربع ساحات متزامنة، ما فرض تحديات كبيرة على صعيد التواصل والإمكانات اللوجستية، خاصة في القاهرة، حيث أقيمت القاعة أسفل مبنى السفارة، الأمر الذي صعّب عمليات الاتصال ونقل البيانات الخاصة بالمرشحين ونتائج الفرز والإحصاء. وأضاف أن اللجنة انتهت اليوم من إعداد الكشف النهائي الخاص بالمجلس الثوري.

وكانت أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، قد انطلقت يوم الخميس الماضي، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.