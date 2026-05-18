الضفة: استشهاد شاب إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيت أولا

استشهد الشاب محمود زياد العملة (32 عاما) عصر، الإثنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جدار الفصل العنصري في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، أمس الأحد.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا من مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جيبات إسرائيلية اقتحمت المدينة من حاجز الطور، باتجاه شارع فطاير وداهمت منزلا هناك واعتقلت منه المواطن فارس أبو غنيم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيتت لحم.

وقال رئيس بلدية تقوع صقر سليمان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة "الحلقوم"، من دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات.

كما أخطرت قوات الاحتلال بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا في تقوع.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية استشهاد أكثر من 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.