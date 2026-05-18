مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

اقتحم 263 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك خلال ما صار يُعرف بـ"فترة الاقتحامات الصباحية"، في ظلّ سعي الاحتلال إلى ترسيخ التقسيم الزماني داخل المسجد، وسط تواصل الدعوات الفلسطينية لشدّ الرحال إلى الأقصى والرباط فيه لإفشال المخططات التهويدية.

اقتحم 263 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، الإثنين، وأدّوا طقوسا تلمودية في باحاته بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شدّدت إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت مصادر مقدسية بأن 263 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية من الاقتحامات اليومية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وقرب مصلى باب الرحمة، في ظل حراسة مشدّدة من الشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن عشرات المستوطنات اقتحمن حائط البراق غربي المسجد الأقصى، وأقمن صلوات توراتية تهويدية بمناسبة رأس شهر "سيفان" العبري.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم سلسلة اقتحامات واسعة نفّذتها جماعات "الهيكل" المزعوم، في إطار تصعيد الانتهاكات بحق المقدّسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

مستوطنون يؤدون "السجود الملحمي" داخل ساحات المسجد الأقصى

ووفق مصادر محلية، اقتحم أكثر من 2772 مستوطنا باحات المسجد الأقصى، بعضهم تحت غطاء "السياحة"، ونفّذوا خلال ذلك جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية داخل ساحاته، تخلّلها الرقص والغناء ورفع أعلام الاحتلال.

وبحسب المصادر، بلغت الاقتحامات ذروتها يوم الخميس الماضي، تزامنا مع خروج المستوطنين فيما يسمى "مسيرة الأعلام"، التي تشهد سنويا اعتداءات واستفزازات بحق المقدسيين.

جانب من اعتداء المستوطنين على الأهالي والمصلين قرب المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة.



للتفاصيل: https://t.co/piuJA1Ro6V pic.twitter.com/mOT8VOL434 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 15, 2026

وتتواصل الاعتداءات على المسجد الأقصى وسط تحذيرات مقدسية من مخططات تهويدية متصاعدة، تستهدف فرض واقع جديد بالقوة داخل المسجد، وتكريس السيطرة الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

وفي المقابل، شدّدت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد.

اقرأ/ي أيضًا | 30 اقتحاما إسرائيليا للأقصى و91 منعا للأذان بالإبراهيمي في أبريل