مصرع الشاب عبد الرحمن النابلسي إثر انقلاب تراكتورون قرب كفر عقب

لقي الشاب عبد الرحمن النابلسي مصرعه فجر اليوم الإثنين، جراء حادث سير ذاتي مؤسف وقع على الطريق الواصل بين كفر عقب وأم الشرايط، بعد انقلاب مركبة رباعية الدفع (تراكتورون) كان يستقلها برفقة شاب آخر.

ووفق بيان صادر عن خدمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، فقد تلقى مركز الطوارئ 101 في منطقة القدس بلاغًا عند الساعة 02:20 فجرًا حول الحادث، حيث جرى نقل المصابين للقاء طواقم الإسعاف عند حاجز قلنديا.

وأجرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش متقدمة للمصاب الرئيسي، وهو شاب يبلغ من العمر نحو 25 عامًا، بعدما وُجد فاقدًا للوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابة بالغة في الرأس، قبل نقله إلى مستشفى "شعاري تسيدك" بحالة حرجة للغاية، حيث أُعلن لاحقًا عن وفاته متأثرًا بجراحه.

كما نقلت الطواقم مصابًا آخر من المكان وصفت حالته بالطفيفة لتلقي العلاج في المستشفى.