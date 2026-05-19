إسرائيل تهاجم القوارب الأخيرة من "أسطول الصمود" في المياه الدولية

واصلت البحرية الإسرائيلية هجماتها على "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، وبدأت بالاستيلاء على القوارب المتبقية في المياه الدولية، بعد ساعات من السيطرة على أكثر من 40 قاربًا واعتقال مئات الناشطين المشاركين في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

ويأتي ذلك، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بعد أن واصلت 10 قوارب تركية ضمن الأسطول إبحارها باتجاه شواطئ غزة، رغم الهجمات والاعتراضات التي نفذتها البحرية الإسرائيلية منذ فجر الإثنين بحق المشاركين في الأسطول.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن قوات من وحدة "شايطيت 13" (الكوماندوز البحري)، إلى جانب زوارق سلاح البحرية، بدأت "المرحلة الأخيرة" من السيطرة على القوارب المتبقية، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية استولت حتى الآن على 41 قاربًا وسفينة من أصل عشرات القطع البحرية المشاركة في الأسطول.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، صعدت القوات الإسرائيلية إلى إحدى السفن التركية قبيل الساعة الثانية والنصف ظهرًا، فيما تحدثت التقارير عن استمرار عمليات قرصنة بقية القوارب، مدعية أن الجنود "لا يواجهون مقاومة" من الناشطين المشاركين.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قوات البحرية "بدأت السيطرة على سفن إضافية ضمن أسطول الإرهاب إلى غزة"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن أقل من 10 قوارب ما تزال خارج السيطرة الإسرائيلية حتى اللحظة.

كما زعمت إسرائيل أن عمليات السيطرة على بعض السفن استغرقت "دقائق معدودة"، دون تسجيل إصابات في صفوف القوات المشاركة في العملية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن إسرائيل اختطفت عشرات المواطنين من أكثر من 40 دولة أثناء وجودهم في المياه الدولية، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرية الملاحة.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل تختطف حاليا عشرات المواطنين من 40 دولة. اختطفتهم من المياه الدولية"، مطالبة هذه الدول بـ"اتخاذ موقف قوي وحازم لحماية سيادتها ومواطنيها".

وشددت اللجنة على أن الهجوم الإسرائيلي يمثل "انتهاكًا للقانون الدولي الذي يجرّم الإبادة والحصار والتعدي على حرية الملاحة"، داعية إلى "وضع حد لدولة الاحتلال التي سرقت أرض فلسطين".

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة أن سفينة "عكا"، إحدى القوارب المشاركة في الأسطول، واصلت إبحارها باتجاه غزة، مشيرة إلى أنها أصبحت على بعد أقل من 100 ميل بحري من شواطئ القطاع، قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على القوارب المتبقية.

وكان مصدر أمني إسرائيلي قد أفاد، الثلاثاء، بأن الجيش استولى على أكثر من 40 قاربًا من الأسطول واعتقل أكثر من 300 ناشط.

وانطلق "أسطول الصمود العالمي"، الخميس الماضي، من مدينة مرمريس التركية بمشاركة 54 قاربًا، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

وبدأت البحرية الإسرائيلية، فجر الإثنين، باعتراض قوارب الأسطول والسيطرة عليها تدريجيًا، في خطوة أثارت موجة إدانات دولية وحقوقية واسعة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت الاستيلاء على سفن الأسطول واعتقال المشاركين فيه بأنه عمل "مخزٍ ولا إنساني"، معتبرة أن إسرائيل تواصل استخدام الحصار والتجويع كأدوات عقاب جماعي بحق الفلسطينيين في غزة.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بينهم قرابة 1.5 مليون نازح، أوضاعًا إنسانية كارثية، تفاقمت بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة والحصار المشدد المفروض على القطاع.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية اليومية، إلى جانب تقييد إدخال المساعدات الإنسانية واستهداف البنية المدنية، ما أدى، وفق معطيات محلية، إلى مقتل 877 فلسطينيًا وإصابة 2602 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار.