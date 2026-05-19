وثيقة لـ"مجلس السلام" تقرّ بتعثّر تنفيذ اتفاق غزة... حماس: تتبنى شروط الاحتلال لتعطيل وقف النار

أبلغ "مجلس السلام" مجلس الأمن الدولي بتعثّر تنفيذ خريطة طريق غزة نتيجة ملفات عالقة أبرزها سلاح حماس، وتمكين "المجلس الوطني"، والتمويل، والانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار، وسط رفض قاطع من حماس التي وصفت التقرير بالمشبوه لتبنيه شروط نزع السلاح.

كشفت وثيقة صادرة عن ما يُسمّى بـ"مجلس السلام"، أُبلغ بها مجلس الأمن الدولي، عن تعثر تنفيذ خريطة الطريق في قطاع غزة، إثر ملفات عالقة، أبرزها سلاح المقاومة، وتمكين "المجلس الوطني" والتمويل، وسط رفض قاطع من حركة حماس، التي وصفت التقرير بالمشبوه، والهادف لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، عبر تبني شروط الاحتلال بنزع السلاح، مؤكدةً جاهزيتها الفورية لتسليم إدارة القطاع للجنة وطنية، ونفيها مزاعم عرقلة إعادة الإعمار.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر خاصة لـ"التلفزيون العربي"، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنّ المجلس أبلغ مجلس الأمن الدولي بجملة من العراقيل التي تحول دون المضي في تنفيذ الخطة. وبحسب المصادر، فإن اللائحة التي رفعها "مجلس السلام" إلى مجلس الأمن تضمنت عددا من الملفات العالقة.

وبحسب المصادر ذاتها، أكد "مجلس السلام"، أنّ التعثر يتركز بصورة أساسية بشأن التفاهمات المتعلقة بسلاح حماس، وآلية إدارة قطاع غزة، فضلا عن تأمين الدعم المالي والإنساني اللازم لتنفيذ بنود خريطة الطريق.

وقالت المصادر إن المجلس أبلغ مجلس الأمن بأن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، لا تزال هائلة، رغم تدفق المساعدات، مشيرة إلى أن الوثيقة أكدت وجود فجوة كبيرة بين التعهدات المالية التي أعلنها "مجلس السلام" وبين ما جرى صرفه فعليا من أموال.

ولفت المجلس كذلك إلى وجود انتهاكات يومية لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن بعض تلك الانتهاكات، وُصفت بأنها جسيمة.

من جانبها، أعلنت حركة حماس رفضها القاطع لتقرير "مجلس السلام"، مؤكدة أنه تضمن مغالطات واضحة تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها الكاملة عن الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة.

وذكرت الحركة أن تبني التقرير لشروط الاحتلال المتعلقة بنزع السلاح، يمثل "محاولة مشبوهة"، تهدف بشكل مباشر إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار.

كما شددت حماس على أن الزعم بأن الحركة تشكل عقبة أمام البدء في إعادة إعمار غزة، هو ادعاء باطل ومشوه للحقيقة، لافتة إلى أن الاحتلال لم يلتزم بغالبية تعهداته، ويواصل فرض القيود على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء.

وفي السياق ذاته، جددت الحركة التأكيد على جاهزيتها الكاملة، التي أعلنتها مرارا وتكرارا، لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية، داعية إلى دخول هذه اللجنة وتمكينها من ممارسة مهامها فورا.

ويُعدّ "مجلس السلام" هيئة أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، تشكيلها، ضمن خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، بهدف الإشراف على إعادة الإعمار وإدارة التمويل والمشاريع المدنية والأمنية في القطاع.

والمجلس أحد أربعة هياكل، خُصِّصت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة غزة (التكنوقراط)، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفقاً لخطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

ويضمّ المجلس الذي يترأسه حاليا الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، شخصيات فلسطينية وعربية ودولية، ويعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول إقليمية، في إطار مساعٍ لإقامة إدارة جديدة في غزة، بعيدا عن حركة حماس.

وأثار المشروع جدلا واسعا، في ظل غموض صلاحيات المجلس وآلية تشكيله، بالإضافة إلى رفض فلسطيني لفكرة أي ترتيبات تفرض خارج إطار التوافق الوطني الفلسطيني.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، أشار تقرير للقناة الإسرائيلية 12، إلى أن كبير مبعوثي ما يسمى "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، يقترب من إعلان دراماتيكي يفيد بأن إسرائيل لم تعد ملزمة باتفاق وقف إطلاق النار، في ظل ادعاء أن حماس هي الطرف الذي "ينتهكه بشكل فاضح".

وقالت مصادر إسرائيلية، حينها، إن ملادينوف امتنع حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة بسبب ضغوط شديدة تمارسها الدول الوسيطة التي تحاول إيجاد صيغة تسوية تمنع انهيار الاتفاق.