اقتحامات واعتقالات واسعة ومداهمات للمنازل بالضفة

شهدت عدة مناطق في الضفة سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال طالت مدنا وبلدات في الخليل ونابلس ورام الله وطوباس، وتخللتها عمليات دهم للمنازل واعتقالات واحتجازات ميدانية، إضافة إلى تفتيش واسع للمنازل وإعاقة حركة الفلسطينيين في بعض المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وعمليات دهم وتفتيش للمنازل، إضافة إلى مواجهات في بعض المناطق.

في محافظة الخليل، اقتحمت القوات منطقة سنجر وحي أبو كتيلة، كما داهمت منازل في حارة جابر وبلدة بيت كاحل شمال غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات احتجزت عددا من النساء وأطفالهن خلال مداهمة منزلين في حارة جابر، قبل أن تقوم باقتيادهم إلى حاجز عسكري ومنعهم من العودة إلى منازلهم، وسط عمليات تفتيش وعبث بمحتويات المنازل.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة مستوطنة ألون موريه، وداهمت منازل في عسكر البلد ومنطقة عين كاكوب في جبل المساكن شرق المدينة، كما شملت الاقتحامات قرية تل جنوب غرب نابلس والمنطقة الشرقية من المدينة.

أما في رام الله، فقد اقتحمت القوات مخيم الجلزون شمال المدينة وقرية عبوين شمال غربها، ونفذت عمليات دهم وتفتيش داخل منازل المواطنين.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الفارعة بعد استدعائه للتحقيق، حيث أوضح مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن الشاب يوسف عامر يوسف صبح جرى اعتقاله عقب استدعائه إلى معسكر سالم للتحقيق.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق عمليات متواصلة تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية، تتخللها اعتقالات ومداهمات واحتجازات ميدانية.